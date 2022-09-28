Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılan çalışmalarda sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, aralık ayında kamuoyu ile paylaşılacağını belirterek “Çalışmamız son aşamasında. ‘Tamamladık’ diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanı’mıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanı’mızla paylaştıktan sonra onu Meclis’e intikal ettiririz” dedi.

SÖZLEŞMELİDE MÜJDE YAKIN

Sözleşmeli personel konusuna da değinen Bilgin, “516 bin kişinin kadroya geçmesi konusu var. Onun da çalışması bitti” diye konuştu. Bilgin, çalışmanın son hâlinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulup sunulmadığına ilişkin ise “Sayın Cumhurbaşkanı’mız uygun olduğu zaman sunacağız. Bugün gündemde yoktu” ifadelerini kullandı. Bilgin, sözleşmeli personelde kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını dile getirdi. Taşeron işçilerle ilgili bir soru üzerine Bilgin, kamuya kadrolu geçişlerle ilgili zamanın henüz belli olmadığını, ancak çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Bilgin, bakanlığın gündeminde olan sözleşmeli personel, geçici işçiler, taşeron işçiler ve EYT konularındaki çalışmaların aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna açıklanacağını ve Meclis takvimine alınacağını belirtti.

46-47-48 yaşında emeklilik yolu açılıyor! EYT’de tarih hesabı yapıldı! 4A,4B,4C yıl şartı düşüyor Kamuoyunda yıllardır beklenen EYT düzenlemesinde kapsam genişliyor. Prim ve yaş şartı hesabı baştan yapılıyor ve 46,47,48 yaşında emekliliğin yolu açılıyor. Aralık ayında Meclis gündemine gelmesi beklenen ve detayları merakla beklenen EYT'de sona gelindi. Yapılacak düzenlemeyle, EYT kapsamına girecek kişi sayısının artması bekleniyor. 1999 sonrası sigortası başlayan kişiler için tarihin öne çekilmesi planlanıyor. Böylelikle birçok sigortalı için erken emeklilik yolu açılacak.

Bakan Bilgin'de EYT açıklaması: Son aşamada, aralıkta kamuoyuyla paylaşacağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili açıklamalarda bulundu. Net tarih veren Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.