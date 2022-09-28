Türkiye Gazetesi

Altında haftalardır yaşanan düşüş devam ediyor. Gram altın dip seviyelerine doğru hızla ilerlerken, döviz kurunda artış sürüyor. Altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. 28 Eylül çeyrek, yarım, gram altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 28 EYLÜL!

Gram altın güne düşüşle başladı ve saat 09:05 itibariyle 982 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 1.544 liraya düşerken, yarım altın 3.078 liraya geriledi.

14 ayar bilezik 540 TL, 22 ayar bilezik ise 892 TL seviyesinden fiyatlanıyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, dün bankacılık hisseleri öncülüğünde yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 artışla 3.265,64 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün sığ piyasada anlık olarak 18,7373 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,4820'den işlem görüyor.

Analistler, merkez bankalarının agresif faiz adımlarının devam edeceği sinyali verdiği bir ortamda hızla yükselen tahvil getirileri ve dolardaki güçlenmenin resesyon korkularını derinleştirdiğini belirterek, küresel piyasalarda düşük risk iştahı ve yüksek oynaklık temasının bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.