Türkiye Gazetesi

28 Eylül Dolar, Euro, Sterlin ne kadar? Dolar/TL ne kadar sorusuna cevap arayan vatandaşlar güncel dolar fiyatı hakkında araştırma yapıyor. Doların TL karşısında güçlenmesi devam ederken, Euro ve Sterlin’in düşüşü dikkat çekiyor.

28 EYLÜL DÖVİZ KURLARI

ABD dolarının alış fiyatı ve satış fiyatı 18,49 seviyelerinde bulunuyor.

Euro ise güne ufak bir düşüşle başladı ve alış fiyatı 17,67 seviyesinde. Satış fiyatı ise 17,73’e ulaştı.

İngiliz Sterlini sert düşüşüne devam ediyor. Sterlinin alış fiyatı 19,67, satış fiyatı ise 19,76 civarında seyrediyor.

PİYASALARIN DOLARA ETKİSİ

Dolar/TL ise dün sığ piyasada anlık olarak 18,7373 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,4820'den işlem görüyor.

Analistler, merkez bankalarının agresif faiz adımlarının devam edeceği sinyali verdiği bir ortamda hızla yükselen tahvil getirileri ve dolardaki güçlenmenin resesyon korkularını derinleştirdiğini belirterek, küresel piyasalarda düşük risk iştahı ve yüksek oynaklık temasının bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Tahvil ve döviz piyasalarının seyrinin yakından izlenmeye devam edileceğini belirten analistler, bugün merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini, ver gündeminde ise ABD'de toptan stoklar ve bekleyen konut satışlarının öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 ve 3.140 seviyelerinin destek, 3.370 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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