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TÜRK-İŞ açlık yoksulluk sınırını açıkladı
28.09.2022 - 10:08 | Son Güncelleme: 28.09.2022 - 10:10
Türkiye Gazetesi
TÜRK-İŞ Araştırmasının 2022 Eylül ayı sonucuna göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 7.245,18 TL’ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 23.599,93 TL’ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 9.469,35 TL’ye yükseldi.
Etiketler : açlık sınırı,
914199 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/914199.aspx
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