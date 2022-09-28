Türkiye Gazetesi

Rusya Ukrayna savaşının ardından petrol fiyatlarındaki artış benzin ve motorin fiyatlarında zamlara neden olmuştu. Üst üste zam uygulanan fiyatlar araç sahiplerini olumsuz etkilemişti. Uluslararasu piyasalardaki yeni hareketlilik benzin ve motorindeki dalgalanmayı etkiliyor. Brent petroldeki düşüş indirim beklentisi oluşturdu.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,71 dolardan işlem görüyor. Dün 85,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,87 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,36 azalarak 83,71 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,33 dolardan alıcı buldu.



Petrol fiyatlarındaki düşüşte, güçlü dolar ve talepte azalışa işaret eden ABD'nin petrol stoklarındaki artış tahmini etkili oldu.

Benzin ve motorin fiyatlarında indirim ile ilgili sektör kaynaklarından resmi açıklama gelmedi

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 28 EYLÜL 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.06 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.22 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.06 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 19.34 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 23.15 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 23.21 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

Güncel dolar fiyatı: 28 Eylül Dolar, Euro, Sterlin ne kadar? Bugün Dolar/TL ne kadar, kaç TL oldu? Dolar, Euro, Sterlin ne kadar sorusuna 28 Eylül günün yanıt aranıyor. Dolar fiyatı hakkında araştırmalar sürüyor. Döviz kurlarında yaşanan hareketler yakından takip ediliyor. Dolar güne artışla başlarken, sterlinin sert düşüşü sürüyor.

'Dolardan uzak durun' diyen İslam Memiş alternatif parayı açıkladı: Altın için yeni seviyeyi verdi Merkez Bankalarının faiz artırımlarıyla hareketlenen piyasalar açıklamalarla ciddi kayıplar yaşıyor. Dolarda değer artışı yaşanırken altın fiyatları sert çakıldı. Piyasaları değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, yatırım yapacaklara kritik uyarılarda bulundu. Memiş, altın için yeni değer aralığını açıklarken, dolardan uzak durulması gerektiğini belirtti.

Gram altın 5 ayın en düşük seviyesini gördü Altının düşüş seyrini devam ettiriyor. 5 ayın en düşük seviyesini gören gram altın güne 962 lira seviyesinde başladı. Peki altın daha ne kadar düşecek. Altında son durum ne? İşte güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 28 EYLÜL! 18-22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, gram altın ne kadar? 28 Eylül altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. 18-22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, gram altın ne kadar sorusuna cevap aranıyor. Altın piyasasındaki gelişmeleri takip eden kişiler altın ne kadar sorgulaması yapıyor. Gram altın son 5 ayın en düşük seviyesini görmüştü.