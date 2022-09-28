Türkiye Gazetesi

Çocuklu ailelere geri ödemesiz para desteği! Çocuğu olan ihtiyaç sahipleri devletin sağladığı desteklerden faydalanabiliyor. Bu destekle ailelerin bütçesine katkı sağlanıyor. Çocuk Destek Bileşeni adı verilen bu desteğin miktarı da artırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık verilen ücretin daha fazla olacağının müjdesini vermişti.

YENİ BİR ÖDEME DAHİL EDİLDİ

Devletin sağladığı sosyal destekler arasına yeni bir ödeme sistemi dahil edildi. “Çocuk Destek Bileşeni” isimli yeni programla, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklar için her ay 350 ila 650 lira arasında destek sağlanacak. Birçok devlet desteğinin miktarında da artışa gidildi.

ÇOCUK SAYISINA GÖRE DEĞİŞECEK

Çocuklu hanelere verilecek bu ödemede, çocuk sayısı arttıkça ödenen miktar da yükselecek. 1-2 çocuklu hanelere 350 lira ödeme yapılacak.

3 çocuklu hanelere 450 lira verilecek. 4 çocuklu hanelere 500 lira ödeme sağlanacak. 6 çocuklu aileler ise 650 lira ödeme alabilecek.

Çocuk destek ödemesinden sosyal yardım alan kişiler faydalanabilecek. Yeni destek programı olan Çocuk Destek Bileşeni’ne başvuruları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden yapabilirsiniz. İlçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ailelere birçok konuda para desteği sağlıyor.

AİLELERE BAŞKA HANGİ DESTEKLER VAR?

İhtiyaç sahiplerinin faydalanabileceği bir diğer destek ise Aile Destek Programı oluyor. Geliri belirlenen şartların altında kalan kişiler bu gelir türünden yararlanabiliyor. e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) üzerinden bu programa da başvuru yapılabiliyor.

Aile Destek Programı’na başvurmak için, evde kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 1/3’ü yani 1.833 TL’yi aşmaması gerekiyor.

DEVLET DESTEK PROGRAMLARI

Devlet nakit para desteği programları arasında; doğum yardımı, çoklu doğum yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik nakit yardım programı, öksüz ve yetim yardımı, asker ailelerine para yardımı, asker çocuğu yardımı, terör zararı yardımı, afet-acil durum yardımı, işe yönlendirme, işe başlama, vefat ve gıda yardımları gibi birçok kalemde yardım sağlanmaktadır. Sosyal yardım programlarını öğrenmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın internet sitesine müracaat edebilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2,5 milyon haneye yeni destek programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayı'nda "Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları ile Toplantı" programına katıldı. Önümüzdeki günlere dikkar çeken Erdoğan, 2,5 milyon haneye ulaşacak yeni destek programının hazırlandığını söyledi.