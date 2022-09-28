Türkiye Gazetesi

2023 yılı asgari ücret zammı ile ilgili fiyat aralıklarına yönelik birçok tahmin gündeme gelirken, çarpıcı bir yorum da Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in sık sık dillendirdiği 'yüksek ölçekli asgari ücret zammı' söylemleri vatandaşta büyük beklenti oluştururken, Oğuz, söz konusu zammın yüzde 80'i bulacağını iddia etti. Şeref Oğuz, "Seçim ekonomisi sürecinde asgari ücrete yüzde 80 ve üzeri oranda zam gelmesi sürpriz olmaz." açıklamasını yaptı.



Dünya Gazetesi yazarı Şeref Oğuz.

"ASGARİ ÜCRETE EN AZ YÜZDE 80 ZAM GELECEK"

Şeref Oğuz Asgari Ücret zammına ilişkin, "Seçim ekonomisi sürecinde asgari ücrete %80 ve üzeri oranda zam gelmesi sürpriz olmaz. Bu ölçüt, sadece asgari ücret için değil, tabanfiyat, katsayı, kamu işçileri toplu sözleşme zammı, emekli maaşları, öğrenci kredileri ve benzeri tüm sosyal alanlarda geçerli olabilecek." ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET 9.900 TL OLACAK"

Şeref Oğuz'un iddia ettiği gibi asgari ücrete yüzde 80 zam yapılması durumunda maaşlar 10 bin liraya dayanacak. İlk kez yapılan Temmuz ara zammıyla asgari ücret 5.500 TL'ye yükseltilmişti. Halen 5.500 TL maaş alan asgari ücretlilerin zamlı maaşları 9.900 TL olacak.

Asgari ücret 7.500 - 7.600 TL olur mu? Zam pazarlığında oran yüzde 40'a çıktı! İşte 2023 asgari ücret zam tahminleri... Milyonlarca asgari ücretli çalışan yeni yılda asgari ücret zam oranını merak ediyor. Yıllar sonra ilk kez asgari ücrete bir ara zam yapılmıştı. Böylelikle asgari ücret 5 bin 500 lira olmuştu! Yüzde 30 ara zam artışı işçilere rahat bir nefes aldırmıştı. Yeni yıl zam görüşmelerine doğru ilerlerken piyasada tahminler de ortaya çıkmaya başladı. Uzmanlara göre pazarlık masasında en az yüzde 40 zam seçeneği masada olabilir. İşte; 2023 asgari ücret hakkında merak edilenler!

Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Enflasyonun tahribatından kurtaracağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret ve EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim. Temmuzda asgari ücrete zam yaptık, aralık gelecek o zaman da yapacağız. Emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız" dedi.

Emekli, memur, asgari ücretli maaşları yeniden hesaplandı! SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi, asgari ücretlide 7.500 TL detayı: İlave puanla maaşlar katlanacak! Çalışanların ve emeklilerin maaş hesapları her yıl yeniden yapılıyor. Memur ve memur emeklileri yılda iki kez zam alırken, emekliler ve asgari ücretlilerin maaşı bu yıl iki kez artmıştı. Yapılan ara zamla asgari ücretliler enflasyona karşı korunurken, emekli maaşlarında da taban artışı yapıldı. Böylelikle emekliler rahat bir nefes aldı. Yıl sonuna doğru ilerlerken 6 aylık enflasyon rakamı ve yıllık enflasyon dikkate alınarak zam hesabı ortaya çıkacak. Orta Vadeli Programdaki yıl sonu beklentisi olan yüzde 65 oranına göre 6 aylık artış hesaplanıyor. Böylelikle yeni yılda emekli, memur ve asgari ücretli maaşları yeniden hesaplanıyor.