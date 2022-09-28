Türkiye Gazetesi

Yüzbinlerce kişinin faydalanabileceği Aile Destek Programı’na başvurular devam ediyor. İhtiyaç sahibi aile bireylerinin başvuruda bulunabileceği aile destek programı sayesinde bütçeler rahatlıyor. Programa dahil olan ailelerin kazançları da yükseltildi. Böylelikle 10.200 – 15.000 TL arasında destek verileceği duyurulmuştu.

4 FARKLI GELİR ARALIĞINI KAPSIYOR

Aile Destek Programı’na dahil olacak kişilerin aylık gelir şartlarını ve diğer şartları taşıması gerekiyor. Bu şartlar sağlandıktan sonra, 4 farklı gelir grubu için belirlenen miktarlar düzenli olarak her ay ödeniyor.

İhtiyaç sahibi aileler başvuru işlemlerini E-Devlet kapısından yapabiliyor. İlçenizdeki en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giderek de başvuruyu tamamlayabilirsiniz.

Başvuran kişinin Türk vatandaşı olmaması, Mavi Kart sahibi olması, yerleşim adresinin yurt dışında olması, 18 yaşından küçük olması, hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular dikkate alınmayacak.

NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Aylık destek miktarı kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödenecek. Daha önce 450 TL ila 650 TL arasında belirlenen miktarlar 850 TL – 1.250 TL arasına yükseldi.

Aile Destek Programı’nın yanı sıra Çocuk Destek Bileşeni de hayata geçti ve bu destekle birlikte ailelere sağlanan bütçe artırıldı.

Aile Destek programından yararlanmanın en önemli şartı, hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 TL'nin altında olmasıdır.

Eski ödeme tablosuna göre gelirler şu şekildeydi:

450 TL ve altı gelir - 600 TL destek

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı gelir – 550 TL destek

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı gelir – 500 TL destek

1372,30 TL üzeri ─ 1833,45 TL’den az gelir – 450 TL destek

MİKTAR YÜKSELTİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı’nın kapsamını genişlettiklerini belirterek, "Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL’ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450 TL - 600 TL olan destek tutarımızı 850 - 1.250 TL’ye yükseltiyoruz” demişti.

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara da ek ödeme yapılacak.

Paranız hazır hemen başvurun! 1-2-3-4 çocuğu olana devlet desteği! Çocuklu ailelere nakit para yardımı yapılacak! Çocuklu ailelere para desteği geliyor! 1-2-3-4 çocuğu olana para veriliyor! Sosyal devlet kapsamında ihtiyaç sahiplerine her yıl milyarlarca lira ödeme yapılıyor. Başvurular genellikle E-Devlet üzerinden alınıyor. İhtiyaca yönelik tespitler yapıldıktan sonra gerekli şartları taşıyana para veriliyor. Çocuğu olan vatandaşlara da nakit ödemesi duyuruldu! Bu destekle birden fazla çocuğunuz olsa bile ödeme alabiliyorsunuz.