Türkiye Gazetesi

2022 EGM polis promosyon kaç TL? Polis promosyon ne kadar oldu? Vakıfbank polis promosyon iptal mi? Yüzbinlerce emniyet çalışanı yeni yapılacak promosyon anlaşmasını bekliyor. Vakıfbank’la günlerce süren görüşmelerin ardından gözler yeni promosyon açıklamasına çevrildi. Polisler promosyon ücretinin revize edilmesi gerektiğini talep ediyordu.

POLİS PROMOSYON NE KADAR OLDU?

İddialara göre devam eden görüşmeler için devreye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu girdi. Polis ve ailelerini heyecanlandıran bu gelişmenin ardından konuyla ilgili açıklamalar bekleniyor. Sosyal medyada paylaşılan iddialarda ""Polis arkadaşlar… Sevgili polis aileleri… Müjdeler olsun! İçişleri Bakanı Süleyman promosyon olayını halletti" ifadeleri kullanıldı ve beklenti yükseldi. Polis promosyonu ile ilgili EGM tarafından birkaç gün içerisinde net bir açıklama geleceği tahmin ediliyor.

GÖRÜŞMELERDE SON DURUM

Sosyal medyaya sızan detaylara göre; Vakıfbank polislere 3 yıl için 27.000 TL promosyon ödemesi yapacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Vakıfbank arasında görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.

POLİS PROMOSYONU NE KADARDI?

Polislere aylık 300 TL civarında verilen promosyonun artırılmasını talep eden polisler, 3 yıllık en az 50 bin lira promosyon anlaşması talep ediyordu. EMNİYET SEN Genel Başkanı ve Polisin Sesi Platformu Sözcüsü Faruk Sezer'in başlattığı kampanya kısa sürede sosyal medyada binlerce kişinin desteğini almıştı.

GÖRÜŞMELER DURMA NOKTASINA GELMİŞTİ

EGM ile Vakıfbank arasında devam eden pazarlıklarda 18 bin lira öne çıkmıştı. Ardından 22 bin 500 lira, 27 bin 500 lira, son olarak da 30 bin lira gibi miktarlar telaffuz edilmeye başlanmıştı. Faruk Sezer ise; “Talebimiz açık ve nettir; Bütün il ve ilçelerin sözleşmeleri revize edilerek yenilenmeli, Sözleşme süresi 3 yıl olmalı, En az 50 bin lira promosyon ödenmeli ve paranın tamamı peşin olarak ödenmeli.” ifadelerini kullanmıştı.