Türkiye Gazetesi

'Asrın projesi' olarak adlandırılan Karadeniz-Akdeniz Yolu, Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, tüm Anadolu'nun ekonomisini olumlu yönde etkileyecek. Projesi sayesinde Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in ticaret limanı olacak. Söz konusu projede sona yaklaşılırken, 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabında çalışmalar neredeyse bitti.



Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayacak olan, 50 ili dolaylı şekilde ilgilendiren 600 kilometrelik yolun yüzde 98’lik kısmı tamamlandı.

50 İLİ İLGİLENDİRİYOR

50 ili ilgilendiriyor, Rusya, Gürcistan ve Ukrayna’ya kent üzerinden ithalat ve ihracatın önü açılacak. Dolaylı şekilde yaklaşık 50 ilgilendiren toplam maliyeti de 1 milyar liranın üzerinde olan proje ile Karadeniz'in kapıları, İç Anadolu ve Akdeniz'e açılacak. Ordu'dan, Akdeniz Bölgesi'ndeki illere kadar ulaşımı kolaylaştıracak olan proje, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere de kent üzerinden ithalat ve ihracatta önemli rol de üstlenecek. Ordu sınırlarında 15 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 adet viyadük bulunan Karadeniz-Akdeniz Yolu, ithalat ve ihracat açısından da önemli bir rol üstlenecek.

"TİCARETİ HIZLANDIRACAK"

Altınordu Karaağaç Mahallesi Muhtarı Kadir Kır, yolun ekonomik ve zaman açısından çok tasarruflu olduğunu belirtti. Ülkeye katkı sunacak olan projenin son aşamaya geldiğini söyleyen Muhtar Kır, “Çalışmalar bildiğimiz kadarıyla bitirilmek üzere, çok kısa bir süre içerisinde biteceğini düşünüyoruz. Ekonomik anlamda ve zaman açısından birçok tasarrufu var. Bölgemize katkısı çok fazla bir yol. Bu, düşünülen güzel bir projeydi, bölgeye ve ülkemize katkısı olan bir proje. Emeği geçen devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Sivas’ı örnek verecek olursak evveliyatta çok uzun süreli bir ulaşım sağlanıyordu ancak şimdi kısa bir süre içerisinde Sivas’a geçiliyor. Bu bölgeye sanayi yapılanması olduğundan dolayı ticaretin de hızlanacağı düşünüyoruz” dedi.

“DEĞERİ ANLATILAMAYAN BİR PROJE”

Mahalle sakinlerinden Sinan Yenilmez, yol projesi ile ilgili şunları söyledi:

“Ordu ve Ordu’nun geleceği için değeri biçilemez bir yatırım. Hem Akdeniz’deki ticaret hem de Ordu’daki ticaret açısından değeri anlatılamayan bir proje. Hem zaman tasarrufumuz oluyor hem de yakıt tasarrufumuz oluyor. Her yönüyle artıları çok fazla. 2004 yılında Topçam Barajı inşaatı başlayınca bu yolun ilk temeli atılmıştı. İlerleyen zamanlarda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in projede çabaları çok oldu ve hayata geçirdi.”

'Asrın projesi' ile Karadeniz'in kapıları ticarete açılacak Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen ve 2. Abdülhamid Han zamanında projesi çizilen ve ‘asrın projesi’ olarak adlandırılan yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabının neredeyse tamamı bitirilirken, yolun geçtiği güzergahta ikamet eden vatandaşlar proje sayesinde bölgenin marka değerinin arttığını belirtti.

Asrın projesi 'Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona gelindi Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen ve II. Abdülhamid Han zamanında projesi çizilen, direkt ve dolaylı olarak yaklaşık 50 ili ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda çalışmalar neredeyse tamamlandı.

Asrın projesi koronavirüse rağmen tam gaz devam ediyor: Sona yaklaşıldı 2. Abdülhamid döneminde hayata geçirilmesi planlanan ancak yapımına geçtiğimiz yıllarda başlanan Filyos Liman Projesi, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen devam ediyor. Aralıksız devam eden 25 milyon tonluk Filyos Liman Projesi’nde sona yaklaşılıyor.