Türkiye Gazetesi

Polislerin bir süredir merakla beklediği promosyon ödemeleri hakkında beklenen gelişme duyuruldu. EGM, yeni yapılan promosyon protokolü ile birlikte tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27.000 TL ödeme yapılacağını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde;

Teşkilatımızın maaş Promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde 5 yıllık süre için Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş ile imzalanmıştı.

Bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 TL olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmişti.

27 BİN TL PROMOSYON VERİLECEK

Ancak 2022 yılında memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmeler gerçekleştirilmiş ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girilmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27.000 TL ödenmesi karara bağlanmıştır.

1 KASIM TARİHİNDE ÖDENECEK

Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır.

Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Polis promosyon çözüme kavuşuyor! Vakıfbank EGM promosyonda 50 bin TL iddiası! 2022 EGM polis promosyon ne kadar oldu? Polis promosyon ne kadar oldu? Yüzbinlerce polisin beklediği EGM polis promosyon miktarı için geri sayım başladı. Vakıfbank polis promosyon iptal mi sorusuna da cevap aranmaya başlandı. Yeni promosyon sözleşmesiyle emniyet çalışanlarının promosyon geliri de yükselecek. Polisler ne kadar ödeme alacağını da merak etmeye başladı. Peki; polis promosyon ne kadar oldu? İşte; 2022 EGM polis promosyon hakkında son açıklama!