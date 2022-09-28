Türkiye Gazetesi

İzmir'de son dönemde zamlar birlikte tartışmalara neden olan İZSU, su fiyatlarını Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) bağlama kararı almıştı. TÜİK tarafından açılanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi sonrası Ekim ayının su ücret tarifesi değişti.

1 EKİM'DE YÜRÜRLÜĞÜ GİRECEK

1 Ekim tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni tarifeye göre daha önce konutlarda 0-10 metreküp tüketim için 17 lira 22 kuruş olan ton fiyatı 17 lira 64 kuruşa, 11-20 metreküp tüketimlerde ise ton fiyatı, 20 lira 48 kuruştan 20 lira 97 kuruşa yükseldi.

EYLÜL FİYATLARI

Eylül ayında 38 lira 36 kuruş olan 21 metreküp ve üstü tüketimde ton fiyatı ise 39 lira 28 kuruş olarak açıklandı. Konut dışı tüketimlerde ise 0-10 metreküpte suyun ton fiyatı 34 lira 44 kuruştan 35 lira 20 kuruşa, 11-20 metreküp ise 40 lira 96 kuruştan 41 lira 95 kuruşa, 21 metreküp üstü ise 76 lira 72 kuruştan 78 lira 57 kuruşa çıktı. Yeni tarifenin 1 Ekim tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

İBB meclisinden su zammı kararı İSKİ'nin talep ettiği yüzde 23'lük zam içeren teklif, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi tarafından reddedildi.

İzmir'de su zammı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere, içme suyu tüketim bedeline yüzde 5 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.