Türkiye Gazetesi

Polis promosyonu ne zaman yatacak? 27.000 TL EGM polis promosyonu ne zaman verilecek? Emniyet Genel Müdürlüğü binlerce polisin ve polis yakınının beklediği promosyonu duyurdu. Polisler tek seferde ve peşin olarak ödeme alacak. Vakıfbank ile yapılan görüşmelerin ardından 36 ay için verilecek promosyonun tarihi belli oldu.

POLİS PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; polisler 26 ay için 27.000 TL ödeme alacak. Tek seferde verilecek ödemenin 1 Kasım 2022 tarihinde hesaplara yatırılacağı duyuruldu.

GÖRÜŞMELER SONUÇ VERDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü maaş protokolü, 18.03.2022 tarihinde 5 yıllık süre için Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş. ile imzalanmıştı.

Sözleşmede aylık ödemelerin 300 lira olması ve memur maaşına göre artış maddesi konulmuştu. Ancak enflasyonun hızla yükselmesi ve yeni promosyon miktarlarının belirlenmesiyle EGM promosyonu güncellendi.

Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren görüşmelerin ardından sözleşme revize edildi. promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenirken, polislere tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27.000 TL ödenecek.

POLİS PROMOSYONU NE KADARDI?

Polislere aylık 300 TL civarında verilen promosyonun artırılmasını talep eden polisler, 3 yıllık en az 50 bin lira promosyon anlaşması talep ediyordu. EMNİYET SEN Genel Başkanı ve Polisin Sesi Platformu Sözcüsü Faruk Sezer'in başlattığı kampanya kısa sürede sosyal medyada binlerce kişinin desteğini almıştı.

GÖRÜŞMELER DURMA NOKTASINA GELMİŞTİ

EGM ile Vakıfbank arasında devam eden pazarlıklarda 18 bin lira öne çıkmıştı. Ardından 22 bin 500 lira, 27 bin 500 lira, son olarak da 30 bin lira gibi miktarlar telaffuz edilmeye başlanmıştı. Faruk Sezer ise; “Talebimiz açık ve nettir; Bütün il ve ilçelerin sözleşmeleri revize edilerek yenilenmeli, Sözleşme süresi 3 yıl olmalı, En az 50 bin lira promosyon ödenmeli ve paranın tamamı peşin olarak ödenmeli.” ifadelerini kullanmıştı.

EGM polis promosyon ne kadar oldu? Polis promosyon miktarı açıklandı! Vakıfbank EGM promosyon anlaşması! Yüzbinlerce polis ve ailesinin beklediği EGM promosyon kararı belli oldu. EGM polis promosyon ne kadar oldu? Vakıfbank ile devam eden görüşmelerin ardından yeni promosyon anlaşması imzalandı. Enflasyon hesaba katılarak sözleşmedeki miktar güncellendi. Sosyal medyaya sızan iddialara göre 27.000 TL promosyon ücreti ön plana çıkıyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili beklenen açıklama geldi!