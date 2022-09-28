Türkiye Gazetesi

Güne 18,4435 ile başlayan dolar, saat 16:13 itibarıyla %0,45 artışla 18,5314 liradan işlem görüyor.

Dolar/TL Merkez Bankası'nın (TCMB) son iki ayda 200 baz puan puan faiz indirimine gitmesinin ardından kademeli olarak yükselerek 18,54 ile tarihi zirveyi yeniledi. Kur 18,53 sınırında hareket ediyor.

Güne 17,6898 ile başlayan Euro kuru, saat 16:22 itibarıyla %0,57 artışla 17,7916 liradan işlem görüyor. Euro, 28.09.2022 tarihinde 17,6326 ile son bir ayın en düşük, 12.09.2022 tarihinde ise 18,6033 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

2002’DEN BU YANA YÜKSEK SEVİYE



Dolar endeksi neredeyse 115 seviyesine ulaşarak Mayıs 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi bu hafta gördü. Doların euro, sterlin ve yen gibi başlıca para birimleri dahil neredeyse tüm para birimlerine karşı değer kazancı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

ABD ekonomisi enerji ihtiyacını kendi sağlaması ve büyüme trendinin AB'ye kıyasla daha iyi bir konumda olmasıyla gelişmiş ülkelerden de pozitif ayrışırken enflasyonu kontrol altına almak için sert faiz artışlarına gidiyor.

Zirvenin 1980'li yıllarda 164 ile görüldüğü dolar endeksinin ilk etapta en son 2001 krizinde gördüğü 121 seviyesini aşıp aşmayacağı izlenecek. ABD'nin 10 yıllık tahvillerinin 2010'dan bu yana ilk kez yüzde 4'ün üzerine yükselmesi dolara destek sağlarken beklenen kuvvetli faiz artışları nedeniyle dolardaki değer kazanımlarının devam edeceği tahmin ediliyor.

Güncel dolar fiyatı: 28 Eylül Dolar, Euro, Sterlin ne kadar? Bugün Dolar/TL ne kadar, kaç TL oldu? Dolar, Euro, Sterlin ne kadar sorusuna 28 Eylül gününde cevap aranıyor. Dolar fiyatı hakkında araştırmalar sürüyor. Döviz kurlarında yaşanan hareketler yakından takip ediliyor. Dolar güne artışla başlarken, sterlinin sert düşüşü sürüyor.

'Dolardan uzak durun' diyen İslam Memiş alternatif parayı açıkladı: Altın için yeni seviyeyi verdi Merkez Bankalarının faiz artırımlarıyla hareketlenen piyasalar açıklamalarla ciddi kayıplar yaşıyor. Dolarda değer artışı yaşanırken altın fiyatları sert çakıldı. Piyasaları değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, yatırım yapacaklara kritik uyarılarda bulundu. Memiş, altın için yeni değer aralığını açıklarken, dolardan uzak durulması gerektiğini belirtti.

Dolar, Euro, Sterlin ne kadar 27 Eylül! Güncel döviz kuru fiyatları Dolar/TL ne kadar oldu? 27 Eylül Dolar, Euro, Sterlin ne kadar, kaç lira oldu? Bugün dolar ne kadar, kaç lira? Güncel döviz kuru fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. FED faiz artışı ve Merkez Bankası faiz düşüşüyle birlikte doların yükselişi devam etmişti. İşte, günün döviz kuru fiyatları!