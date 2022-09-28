Türkiye Gazetesi

TOKİ kurası ne zaman çekilecek? 2+1 3+1 TOKİ sosyal konut kura çekiliş tarihi ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve diğer illerdeki kura çekilişleri bekleniyor. 81 il için yapılacak toplu konutlara 5 milyonu aşan başvuru yapılmıştı. Çekiliş öncesi belirlenen gruplara kontenjan ayrılacak ve daha avantajlı olacak. Peki; TOKİ kurası ne zaman çekilecek? İşte; 2+1 ve 3+1 TOKİ sosyal konut kura tarihi!

TOKİ KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Bakanlığın verdiği bilgilere göre TOKİ kurası için henüz netleşmiş bir tarih yok. Başvuru döneminin ardından Kasım ayında kura tarihlerinin belirlenmesi ve 2023’ün ilk haftalarında kura çekilişlerinin tamamlanması bekleniyor.

BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN YATACAK?

‘Başvuru dönemi içinde’ başvuru bedelini alarak işlemi iptal edebilirsiniz. Daha sonra asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade ediliyor. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabiliyor.

ÇEKİLİŞ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER

İdarece inşa edilecek konut projelerinde imar planlama, projelendirme ve ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması ve ihale sürecini müteakip, konutların satış fiyatları belirleme işlemleri tamamlandıktan sonra sözleşme imzalama işlemleri başlatılacak.

2+1 veya 3+1 konutlardan birisi kurada çıktıktan sonra devir hakkı bulunmuyor.

Fazla ödeme yaparak taksit sayısını düşürebilir veya peşinatla borcunuzu tamamen kapatabilirsiniz.

Kurada çıkan konutu istemediğiniz takdirde, ilgili projedeki sözleşme imzalama süresinin bitimini müteakiben başvuru iade işlemleri başlayacak. Böylelikle hak sahibi olma şansını kaybedeceksiniz.

Bakanlıktan yeni uyarı! TOKİ sosyal konut projesi başvurunuz iptal olabilir! İşte dikkat edilmesi gereken noktalar... TOKİ eliyle yapılacak uygun konut projesine yoğun ilgi sürerken başvuru sırasında gözden kaçan bazı detaylar oluyor. Bu nedenle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşların başvurularının iptal olmaması adına güncel uyarılarına devam ediyor. Bakanlık yeni uyarısında 'Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek' hususuna dikkat çekti. Ayrıca başvuru bedelini verilen süre içerisinde e-Devlet’ten yatırmayanlar başvuru sürecini tekrar başlatabilecek.

TOKİ konut ve iş yeri indirim kampanyasında 2 şarta dikkat! Yeni detay ortaya çıktı: Karşılamayan başvuramayacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu TOKİ konut ve iş yeri projesindeki indirim kampanyasıyla ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Son hesaplamalara göre 200 bin kişinin faydalanacağı TOKİ indirimde 2 şartı yerine getiremeyen başvuru hakkına sahip olamayacak. Başvuru yapacakların TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, taksit ve herhangi bir borcunun olmaması gerekiyor. Ayrıca geri ödeme taksitleri en geç 30 Haziran 2021'den önce başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek.