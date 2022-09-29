Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D'de canlı yayına katıldı ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında TOKİ Sosyal Konut Projesi hakkında yeni bir müjde verdi. Erdoğan, "Arsadaki sayıyı 1 milyona çıkartmak istiyoruz. Rakam 5'i yakalayınca bize yeni bir adım atmak için Bakanımla konuştum. Biz altyapıyı yapacağız, o da evini yapacak" dedi.

"Çevre Şehircilik Bakanlığımız ekibiyle buralarda araştırmaları yapıp planlamayı yapacaklar" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Ondan sonra hangi ilde ne kadar Arsa, biz taktim edeceğiz. Bu adımı kura çekiminden önceye yetiştireceğiz. Çalışmayı dün akşam Murat Bey'e talimatı verdim. Arsa alacak olanlar, hemen buraya yönelsinler. Onların arsalarını da bu kuraya tabi tutalım. 1 milyon arsa, fazla olabilir ama az olmayacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tanıdığım Putin dediğini yapar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Nükleer savaş iddialarına değinen Erdoğan, bedelinin felaket olacağını vurgulayarak, "Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekir. Bunları zaten hiç gündeme getirmeden, diplomasi yoluyla bu işi çözmek en isabetli adım olacaktır." dedi. Ukrayna'nın işgal edilen bölgelerindeki referandum ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Ukrayna'nın işgal edilen bölgelerindeki referandum olayı, ilhak kararı çıkarsa ki endişeliyim. Tanıdığım Putin kafasına bir şey koyduysa onu bir şekilde yapar. Onun için yarınki görüşmemizi randevu verilirse çok çok önemsiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP bir mili güvenlik problemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında gazetecilerin sorularını cevaplayıp gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında; "Terör örgütü ve siyasi uzantısı malum parti yerine devletin söylediğine kulak verselerdi böyle ibretlik duruma düşmezlerdi. CHP milli güvenlik sorunudur" dedi.