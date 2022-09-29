Türkiye Gazetesi

Kaan Zenginli - SAKARYA

Jeopolitik konumu ve uygun yatırım şartları nedeniyle dünya ticaretine yön veren şirketler rotayı ülkemize kırıyor. Birçok küresel şirket; ya Türkler ile ortaklık yapmak ya da doğrudan yatırım için görüşmelerini hızlandırdı. Türkiye’nin meyve suyu sanayisindeki en büyük 2 şirketinden biri olan ve Juss markasının sahibi olan Oğuz Holding, yaşanan bu gelişmelere kayıtsız kalmayarak yatırımlarını artırmayı hedefliyor.

139 çeşit ürünüyle 103 ülkeye ihracat yapan şirkete yabancılardan ortaklık teklifleri geliyor. Şirketin CEO’su Enes Örer, gazetemize yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin son dönemde küresel riskler nedeniyle yatırım için cazip ülke pozisyonuna yükseldiğini belirtti.

"TÜRKİYE ÜRETİM KONUSUNDA AVANTAJLI BİR KONUMDA"

Kendilerine gelen ortaklık tekliflerinden bahseden Örer "Ayakları yere basan ve istikrarlı büyüyen Türk şirketleri yabancıların ilgisini çekiyor. Bize de ortaklık teklifleri geliyor. Ancak şimdilik kendi öz sermayemiz ile büyümeyi planlıyoruz" dedi.

Avrupa’da yaşanan enerji krizi nedeniyle küresel içecek şirketlerinden fason üretim teklifi aldıklarını da ifade eden Örer "Türkiye üretim konusunda avantajlı bir konumda. Bizim gibi güçlü şirketler bu alanda bir adım önde. Görüşmelerimiz sürüyor. Yeni markalar ile anlaşabiliriz, şayet bu olursa yeni yatırım da yapmamız mümkün" ifadelerini kullandı.

FİYATLAR YÜZDE 10-20 ARTABİLİR

Meyve suyu fiyatlarında en önemli etkenin meyve fiyatları olduğunu söyleyen Enes Örer, şöyle konuştu: Konsantre ürünlere yansıyan zamlar meyve suyundaki fiyatları doğrudan etkiliyor. Şu an elmanın fiyatında bir artış söz konusu. Bu yüzden elma suyunun fiyatı diğer meyve sularına göre farklılık gösterecek. Yakın zamanda da meyve suyu fiyatlarında yüzde 10-20 zam bekliyoruz. Bunun yanı sıra, enerji maliyetleri, ambalaj fiyatları gibi pek çok faktörde meyve suyu fiyatlarında belirleyici bir rol oynuyor.

SOĞUK KAHVEYE İDDİALI GİRİYOR

Şu an hâlihazırda 5 fabrikalarının bulunduğunu söyleyen Enes Örer "Soğuk ve alkolsüz tüm içecek ürünlerini tüm gramaj ve ambalajlarda üretme becerisine sahibiz. Dış kaynak kullanmıyoruz. Meyve suyu için meyve bahçelerimiz var, Adana ve Sakarya’daki fabrikalarımızda meyve suyu, enerji içeceği, limonata üretme kapasitemiz mevcut. Saatte 100 ton içecek üretme kapasitesine sahibiz. Ayrıca soğuk kahve pazarına güçlü giriyoruz" açıklamasında bulundu.

Yatırımda yerli hamle Sanayi Bakanlığı tarafından ithal ürünlerin yurt içinde üretilmesi için yapılan destekler meyvelerini vermeye başladı.

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