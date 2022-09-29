Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları 29 Eylül günü arama motorlarında sorgulanıyor. Çeyrek, yarım, gram altın ne kadar? Gram altında yaşanan düşüşler nedeniyle altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor.

ALTIN FİYATLARI 29 EYLÜL

Gram altın 965,14 TL, çeyrek altın 1.627,00 TL, cumhuriyet altını 6 bin 482,00 TL, yarım altın ise 3 bin 256,00 TL fiyatlarıyla güne başladı.

ALTINDA SON DURUM

Yurt içinde dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü de yüzde 2,07 değer kaybıyla 3.198,16 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,4 artışla 18,5092'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,5290'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağında olacağını belirterek, tahvil ve döviz piyasasındaki hareketliliğin yakından izlenmeye devam edileceğini söyledi.

Bugün veri gündeminin de yoğun olduğuna işaret eden analistler, yurt içinde ekonomik güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCM) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.