Türkiye Gazetesi

Dolar, tarihi zirve seviyelerinde hareket ediyor. Dolar/TL yeni güne 18,51 ile başlamasının ardından saat 09:54 itibarıyla 18,5460 ile yeni zirveyi gördü.

Doların ardından Euro da harekete geçti. Güne 18,01 ile başlayan Euro kuru, saat 09:55 itibarıyla %0,04 azalışla 18,01 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,63, en yüksek 18,10 seviyelerini gören Euro, günü 18,04 seviyesinde kapattı. Euro, 28.09.2022 tarihinde 17,6326 ile son bir ayın en düşük, 12.09.2022 tarihinde ise 18,6033 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

TL yılbaşından beri yaklaşık yüzde 29, son bir yılda ise yüzde 54.8 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FAİZDE TEK HANE MESAJI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinin yıl sonunda tek haneye inmesi gerektiği mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Para Piyasası Kurulu yüzde 12'ye indirdi. Temennim odur ki bundan sonraki toplantısında bunu biraz daha indirmek suretiyle biz yıl sonuna kadar faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz" açıklaması yaptı.Merkez Bankası son iki toplantısında faiz indirimine gitmişti. Yıl sonuna kadar Merkez Bankası'nın üç olağan toplantısı bulunuyor.

ABD'den Rusya ile savaşan Ukrayna'ya milyar dolarlık silah yardımı Amerikan yönetimi Rusya'ya beklenenin üzerinde direnç gösteren Ukrayna'ya yeni bir silah yardımı kararı aldı. ABD Ukrayna'ya yüzlerce zırhlı araç, roketatar ve drone sistemlerini içeren 1,1 milyar dolarlık ek savunma yardımı sağlayacak.

'Dolardan uzak durun' diyen İslam Memiş alternatif parayı açıkladı: Altın için yeni seviyeyi verdi Merkez Bankalarının faiz artırımlarıyla hareketlenen piyasalar açıklamalarla ciddi kayıplar yaşıyor. Dolarda değer artışı yaşanırken altın fiyatları sert çakıldı. Piyasaları değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, yatırım yapacaklara kritik uyarılarda bulundu. Memiş, altın için yeni değer aralığını açıklarken, dolardan uzak durulması gerektiğini belirtti.