Türkiye Gazetesi

Milyonlarca memur ve emeklinin zam hesabı sürüyor. Yıl sonuna doğru başlayan zam hesaplarında en önemli etken enflasyon oluyor. Enflasyona göre memur ve emeklilerin ücretleri değişiyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı da maaşları da farklı oluyor. Maaş hesaplamasında yıl ve prim günü gibi birçok farklı etmen bulunuyor.

İYİLEŞTİRME BEKLENİYOR

Enflasyonun yükselmesi emeklilerin taban maaşlarını da etkileyecek. Taban maaşlarda yapılması planlanan iyileştirme ile emeklilerin yaşam şartları iyileştirilecek. Son yapılan iyileştirmeyle taban maaşlar 3 bin 400 liraya çıkarılmıştı.

Enflasyona göre yapılan yüzde 17.82 zam tahminine göre esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 945 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 522 liraya çıkacak. Kesin zam oranı ise Ocak’ta belli olacak.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR YENİDEN HESAPLANACAK

Takvim’in haberine göre; en düşük aylık, yüzde 17,82 zam tahminine göre esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 945 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 522 liraya çıkacak. Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Ocak zammı yüzde 17.82 çıkarsa en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 929 liraya ulaşacak

ZAMLI MAAŞ HESABI

Enflasyon tahminlerine göre yapılan hesaplamaya göre SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi taban aylıkları şu şekilde olacak:

MEMUR

Mevcut: 9.105 TL

Zamlı: 10.827,67 TL

MEMUR EMEKLİSİ

Mevcut: 6.078,20 TL

Zamlı: 7.228,20 TL

2000 ÖNCESİ SSK EMEKLİSİ

Mevcut: 4.687,06 TL

Zamlı: 5.522,29 TL

2000 SONRASI SSK EMEKLİSİ

Mevcut: 2.905,72 + 594,28 TL

Zamlı: 3.423,52 + 76,48 TL

BAĞ-KUR ESNAF

Mevcut: 4.197,44 TL

Zamlı: 4.945,42 TL

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

Mevcut: 3.335,49 + 164,51 TL

Zamlı: 3.929,87 TL

Emeklilik sistemi sil baştan! SSK, Bağ-Kur’lu yaş ve prim farkı kalkıyor... Maaşlar 5.750 günden hesaplanacak! Milyonlarca kişinin hayalini kurduğu emeklilik sistemi yeniden yapılanmaya gidiyor. Emeklilik sistemindeki en büyük sorunlardan birisi olan yaş ve prim farkı ortadan kalkacak. SSK veya Bağ-Kur'lu bir kişi aynı süre çalışsalar bile farklı gün sayısıyla emekli olup farklı maaş alıyordu. Bu durumu düzeltmek için düğmeye basıldı. Yeni sistemle prim ve gün sayısı farkı kalkacak. 5.750 gün üzerinden yapılacak prim hesabı emekli maaşını belirleyecek.

46-47-48 yaşında emeklilik yolu açılıyor! EYT’de tarih hesabı yapıldı! 4A,4B,4C yıl şartı düşüyor Kamuoyunda yıllardır beklenen EYT düzenlemesinde kapsam genişliyor. Prim ve yaş şartı hesabı baştan yapılıyor ve 46,47,48 yaşında emekliliğin yolu açılıyor. Aralık ayında Meclis gündemine gelmesi beklenen ve detayları merakla beklenen EYT'de sona gelindi. Yapılacak düzenlemeyle, EYT kapsamına girecek kişi sayısının artması bekleniyor. 1999 sonrası sigortası başlayan kişiler için tarihin öne çekilmesi planlanıyor. Böylelikle birçok sigortalı için erken emeklilik yolu açılacak.