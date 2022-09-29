Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini yayımladı. Yayımlanan istatistiklerde TCMB'nin toplam rezervlerinin 23 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 934 milyon dolar azaldığı görüldü. Böylelikle Merkez Bankası rezervleri 110,8 milyar dolar oldu.

TOPLAM REZERVLER 4 MİLYAR AZALDI

Buna göre, 23 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 489 milyon dolar azalışla 71 milyar 335 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 16 Eylül'de 74 milyar 824 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 445 milyon dolar azalarak 39 milyar 914 milyon dolardan 39 milyar 469 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 23 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 934 milyon dolar azalışla 114 milyar 738 milyon dolardan 110 milyar 804 milyon dolara indi.

Merkez Bankası faiz kararı Eylül 2022! Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faizler düştü mü arttı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 22 Eylül faizler düştü mü arttı mı? Merkez Bankası faiz kararı açıklaması arama motorlarında sorgulanıyor. Merkez Bankası’nın verdiği kararla Dolar/TL kuru da hareketlendi. FED’in faiz kararı 75 baz puan artışı olmuştu. Türkiye’de ise faiz indirimi geldi.Peki; Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faizler düştü mü arttı mı? Merkez Bankası bugünkü toplantısında politika faizini 100 baz puan indirme kararı aldı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı Merkez Bankası'nın toplam rezervleri açıklandı. Buna göre rezervler, 2 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 280 milyon dolar artarak 111 milyar 927 milyon dolara yükseldi.