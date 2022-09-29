Türkiye Gazetesi

Sözleşmeli çalışanlar kamuda kadroya geçerek memur haklarından faydalanmak istiyor. Kamuda kadroya geçilmesi durumunda, maaşlar artacak ve yan haklar çoğalacak. Çalışanlar birçok ikramiyeden de faydalanabilecek. MEB’e bağlı kurumlarda çalışan ücretli öğretmenlerin durumu ise belirsizliğini koruyor.

SÖZLEŞMELİYE KADRODA SON DURUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeliye kadro için Aralık ayını işaret etmişti. Çalışmaların son aşamada olduğunu belirten Bilgin, hazırlıkların yapıldığına dikkat çekti. Bu açıklamaların ardından kamuda bulunan 600 bin sözleşmeli çalışan için beklenti yükseldi.

TASLAK ORTAYA ÇIKTI

Sabah’ta yer alan habere göre; teknik çalışma bir araya getirilerek taslak oluşturulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak taslağın ardından hangi personellerin kadroya geçirileceği netleşecek.

İlk aşamada; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.

İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlarda kadro düzenlemesinden yararlanabilecek.

31.12.2022 tarihi itibariyle Sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacak.

Askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da bu düzenlemeden faydalanabilecek.

PRİM GÜNLERİ NASIL HESAPLANACAK?

Memur kadrolarına atanacakların, sözleşmeli pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.

Sözleşmeli pozisyonlarda geçen toplam hizmet süreleri de emeklilik için toplam hizmet süresinin hesabına katılacak.

Kanun teklifiyle hizmet akdi ile sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin hizmet şartlarını, niteliklerini, işe alınma ve işine son verilme hallerini, görev ve yetkilerini, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, ücret ve diğer ödemeleri ile özlük işleri düzenlenecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENE KADRO VAR MI?

Ücretli öğretmenlerin kadroya geçip geçemeyeceğine ilişkin detaylar taslağın netleşmesi ve maddelerin ortaya çıkmasıyla belli olacak.