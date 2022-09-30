Türkiye Gazetesi

Ömer Temür | İSTANBUL

İstanbul WOW Kongre Merkezinde 9. defa kapılarını açan forum, 34 ülkeden 20 binden fazla katılımcıya ev sahipliği yapıyor. Forum dâhilinde 150 bin iş görüşmesi gerçekleştirilmesi ve 2,5 milyar dolarlık bir hacme ulaşılması bekleniyor.

WORLDEF Başkanı Ömer Nart, dünyanın önde gelen pazar yerlerini İstanbul’da ağırladıklarını belirterek, “Foruma katılan pazaryerlerinin e-Ticaret pastasındaki payı 250 milyar dolar. Yüzde 1 pazar payı alsak 2,5 milyar dolar eder. Türkiye’nin e-İhracat’ının 2-2,5 milyar dolar olduğu göz önüne alındığında bu forum ile ihracatı rahatlıkla ikiyi katlayabiliriz” dedi.

World E-Commcerce Forum’una rekor katılım olduğunu dile getiren Nart “İğne atsan yere düşmüyor. 20 bini üzerinde katılımcı var. Bu bir rekor. Bunun sebebi şu: 2019 yılında e-Ticaret yapan işletme adedi 56 bin iken, 2020 yılında pandemi ile birlikte 254 bin adede 2021 yılında 484 bin adede çıktı. Bu sene ise 600 bin adet olması bekleniyor. Bu kadar e-Ticaret yapan şirketin olduğu bir ülkede 20 bin çok büyük bir sayı değil. Daha gidecek çok yolumuz var” diye konuştu. 2023 hedefini ise 100 bin kişi olarak belirlediklerini ifade eden Nart şunları kaydetti: World E-Commcerce Forum İstanbul bölgenin en büyük etkinliği. Bu forumu bütün dünyanın en büyük e-Ticaret etkinliği hâline getirmek istiyoruz. Beş yıl içerisinde bir milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Bunu yapabilecek potansiyelimiz var. Şu anda eş zamanlı olarak Londra’da bir e-Ticaret etkinliği yapılıyor. Orada katılım 30-40 bin kişi. Londra’yı da geçerek İstanbul’u merkez yapacağız. Burada en büyük sıkıntı Türk insanlarının lokal kalması. Mesela Çinlileri dünyanın her yerinde ve her platformda görürsünüz. Türklerin de kabuğunu kırması gerekiyor. Bunu bu forum ile yapacağız.

E-ticaretin devleri İstanbul’da buluştu! “E-ticaretin Davos”u World E-Commerce Forum, 34 ülkeden 20 bine yakın katılımcıyı İstanbul’da buluşturuyor. E-ticaret ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getiren ve 30 Eylül’e kadar sürecek olan etkinlikte, 2,5 milyar dolarlık iş hacmi hedefleniyor. Üç gün boyunca e-ticaretin geleceğine yön veren panel ve toplantıların devam edeceği forum kapsamında 150 bin B2B buluşma gerçekleşecek. Forum, dünya e-ticaret pastasından 250 milyar dolar pay alan uluslararası aktörleri Türk tedarikçilerle buluşturacak.

Rus e-Ticaret devi Türkiye’yi üs yaptı Uluslararası markaların Rusya'dan çekilmesi üzerine Rusya'nın en büyük e-Ticaret firması Ozon, Türkiye'nin kapısını çaldı. İstanbul'da ofis açan şirket, Türk mallarının e-İhracat yoluyla Rusya'ya satışına öncülük edecek