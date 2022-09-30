Türkiye Gazetesi

Meclis TBMM Genel Kurulu üç aylık aranın ardından mesaisine 1 Ekim’de yeniden başlıyor. Yeni yasama yılıyla birlikte başta EYT olmak üzere ihracatçıların yeşil pasaport sorunu, işverene elektrik ve doğalgaz desteği, yemek desteği, ödenemeyen faturalar ve EYT meselesi çözüme kavuşturulacak. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Meclis’in yeni yasama yılında ilk işinin kamuoyunda “dezenformasyonla mücadele yasası” olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni yasalaştırmak olacağını belirterek, “Torba yasa ile Kredi Yurtlar Kurumuna borcu olan gençlerin borç faizi silinecek. Düzenlemeyle, işverenlerin çalışanlarına elektrik ve doğalgaz desteklerinin 1.000 liralık kısmının gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacak. İşverenler, çalışanlarına yemek yardımını nakdî olarak verdikleri takdirde bu ücret vergiden istisna tutulacak” dedi.

İHRACATÇIYA ÇİFTE PASAPORT

Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin ile 10 milyon dolar arasında olan firmaların bir yetkilisine hususi damgalı (yeşil) pasaport verildiğini hatırlatan Elitaş “Düzenlemeyle ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine iki yeşil pasaport vereceğiz” diye konuştu. Elitaş yeşil pasaport müjdesini Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüştüklerini ve çözüme kavuşturulmasını beklediğini söyledi.

İCRA BORCUNA KOLAYLIK

Elitaş, kanun teklifi ile 15 Ağustos 2022’den önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların da tasfiye edileceğini belirterek şunları kaydetti: Yaklaşık bir milyon kişinin bankalara olan kredi kartı ya da başka borçlarından dolayı sıkıntıları bertaraf edilmiş olacak. Diğer taraftan doğalgaz, elektrik dağıtım ve GSM şirketlerinin genel anlamda 2 bin liraya kadar olan alacakları konusunda 2 milyon kişiyi ilgilendiren dosya söz konusu. İki düzenleme kapsamında yaklaşık üç milyon vatandaşımızı icra kapılarından kurtarmış olacağız.

KKM BİR YIL UZATILACAK

Kur korumalı mevduat uygulamasının 2021’de hayata geçirildiğini dile getiren Elitaş “Mart 2022’de işletmeleri kur korumalı mevduata dâhil ettik. Süresi 2022 sonuna kadardı. Yasanın içeriğinde herhangi bir değişiklik söz konusu değil, yalnızca süreyi 31 Aralık 2023’e kadar uzatmış oluyoruz. Özellikle işletmeler, bilançolarında, aktiflerinde bulunan döviz mevduatlarını kur korumalı mevduata çevirdikleri takdirde elde ettikleri faiz geliriyle kur farkından ortaya çıkan kambiyo karlarını vergiden istisna hâline getirmiş olacaklar” diye konuştu.

EYT MAAŞI OCAKTA

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmalara da değinen Elitaş “EYT çalışması kapsamlı bir şekilde gerçekleştirildi. 2022 bitmeden bu konu yasalaşacak ve 2023’ten itibaren hayata geçecek” değerlendirmesini yaptı.

ÇATILARA GÜNEŞ ENERJİSİ TEŞVİK EDİLECEK

Konutların çatılarında güneş enerjisinden elektrik üretiminin 25 kilovatlık kısmının vergiden istisna olduğunu hatırlatan Elitaş “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, diğer kurum ve kuruluşlarla görüştük. Vergi mükellefiyeti, defter tutma mecburiyeti olmayanlar için 25 kilovatlık kısmı 50 kilovata kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yükseltmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı. Güneşin önemli bir enerji kaynağı olduğunu belirten Elitaş, şöyle konuştu: 50 kilovatlık bir güneş panelinin yıllık maksimum elde edeceği gelir yaklaşık 200-250 bin lira. 240 bin liralık hasılatın vergiden muaf olması çatılarda güneş enerjisinden elektrik üretimini teşvik edecek.

AK Parti'den heyecanlandıran EYT açıklaması: Yasalaşacağı tarih belli oldu Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT'ye ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, EYT'nin 2022 bitmeden yasalaşacağını ve 2023'te hayata geçmiş olacağını söyledi.

Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel, temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da EYT ve asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı. Bakan Bilgin, EYT'nin aralık ayında Meclis'e geleceğini söyledi. Bakan Bilgin asgari ücrete ilişkin de enflasyonu göz önünde bulundurarak karar vereceklerini belirtti.