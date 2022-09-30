Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Rekabet Kurumu, çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alım-satımında faaliyet gösteren arabam.com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo’nun kendi aralarında Google reklam aramalarında kullanılan anahtar kelimeler üzerinde anlaşarak rekabet ihlali yaptıkları iddiası üzerine soruşturma açılmasına karar vermişti. 4 firmaya açılan soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında soruşturma yürütülen bazı teşebbüsler, soruşturmanın sonlandırılması amacıyla, soruşturmada yer alan iddialardaki olumsuzlukları gidermek için taahhüt verme talebinde bulundu. Taahhüt verme yönündeki taleplerin, soruşturmaya konu olan rekabet endişelerini giderebilecek nitelikte olmadığı ve ilgili anlaşmaların açık ve ağır ihlal olarak değerlendirilebilecek nitelikte olması nedeniyle Rekabet Kurulunca reddedildiği öğrenildi. Böylece, bazı firmaların internetteki otomotiv piyasası reklamlarında rekabet ihlali yaptığı iddiaları güçlenmiş oldu.

Son dakika: Rekabet Kurulu'ndan flaş Martı kararı: Sonlandırdı Son dakika: Rekabet Kurulu, Martı İleri Teknoloji AŞ hakkında yürütülen soruşturma ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre; şirketin sunduğu taahhüt paketi sonrası soruşturmanın sonlandırılmasını kararlaştırdı.

