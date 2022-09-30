Türkiye Gazetesi

Kur korumalı mevduat sisteminde tüzel kişiler için yapılan değişiklikle 31 Aralık 2021 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte döviz hesabı Türk lirasına çevrilebilecek.

Tüzel kişilerin kur korumalı mevduat sistemine dahil olmasını sağlayan düzenleme, 31 Aralık 2021 tarihinde bankalarda bulunan döviz hesapları için geçerli olacak şekilde başlamıştı.

Daha sonra bu süre 30 Haziran tarihine kadar olan hesaplar şeklinde değiştirilmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni kararla süre 30 Eylül'e uzatıldı.

Kur korumalı mevduatın maliyeti 60 milyar lirayı aştı Kur korumalı mevduatta temmuz ayı en maliyetli ay olarak kayıtlara geçti.

Kur Korumalı Mevduat sisteminde vergi avantajı süresi uzatıldı Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı.

Kur korumalı mevduat sisteminde yeni düzenleme! Tarih değişti Kur korumalı mevduat sistemine ilişkin yeni tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Sisteme dahil olacak şirket ve tüzel kişilikler için sınır tarih 31 Mart 2022 olarak belirlendi.