Türkiye Gazetesi

Ekim ayının gelmesiyle elektrik ve doğal gaz fiyatlarında açıklanacak tarifeler merakla bekleniyordu. Herkesin merak ettiği rakamlar açıklandı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ekim ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira oldu.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 20 bin 625 olarak açıklandı.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI! 1 EKİM’DEN İTİBAREN GEÇERLİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Ekim'den itibaren geçerli olan tarifeleri değişmedi.

Buna göre, ilk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 154,5575 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat 231,0380 kuruş oldu.

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı 271,1004 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyatı da 360,9233 kuruş olarak belirlendi.

Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 431,2357 kuruş olması kararlaştırıldı.

Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 405,9469 kuruş olarak belirlendi.

TEI ile BOTAŞ arasındaki dev anlaşmada imzalar atıldı TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) arasında iş birliği anlaşması imzalandı. BOTAŞ ile TEI arasındaki anlaşmaya göre, BOTAŞ, envanterinde bulunan tüm gaz türbinleri için mühendislik desteği verilmesi, yerlileştirme, yenileştirme ve verimlilik çerçevesinde yapılacak çalışmalar ile bakım ve servis konularında destek verecek.

BOTAŞ duyurdu: Doğal gaza yüzde 30 zam yapıldı 01 Haziran 2022 tarihinden itibaren sanayide kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 10.23, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 16.28, konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 30 oranında artış yapıldığı duyuruldu.

EPDK’dan kış öncesi kritik hamle: 6 ay daha uzatıldı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'dan kış öncesi önemli bir adım geldi. Doğal gaz ve kömür gibi ithal enerji hammaddelerindeki maliyet artışının arz güvenliğini sekteye uğratmaması amacıyla 1 Nisan'da başlattığı azami uzlaştırma fiyat mekanizmasını 6 ay daha uzattı. Alınan karar ile azami uzlaştırma fiyatları da belirlendi.

EPDK vergi kaçıranların lisansını iptal edebilecek Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik ile EPDK, vergi kaçıranların lisansını yönetmeliğe başvurmadan iptal edebilecek.