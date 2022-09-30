Türkiye Gazetesi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, yeni fiyat mekanizması ile doğal gaz kullanıcılarına piyasa tabanlı, sürdürülebilir ve öngörülebilir bir fiyat yapısı sunulması amaçlanıyor.

Buna göre, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 2022 yılı ekim ayı doğal gaz toptan satış tarifesinde belirtilen müşteri gruplarının doğal gaz satış fiyatlarında, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından işletilen Türkiye Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası'nda belirlenen günlük referans fiyatı baz alınmaya başlanacak.

Havalar soğurken elektrik ve doğal gazdan beklenen haber geldi: Tarife değişmedi Eylül ayının bitmesiyle herkes ekim ayında doğal gaz ve elektriğe zam yapılacak mı diye merak etmeye başladı. BOTAŞ ve EPDK ekim ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. 1 Ekim’den itibaren geçerli olan tarife vatandaşa rahat nefes aldıracak. İki kurumda Ekim ayında tarifeleri sabit bıraktı.

İtalya'da elektrik fiyatları yüzde 59 artacak Bütün Avrupa'da olduğu gibi İtalya da enerji konusunda zor günler geçiyor. Ülkede yıl sonuna kadar elektriğe yüzde 59 zam yapılması bekleniyor. Bir hanenin faturası 1.322 avroya kadar yükselecek.

Elektrikli modellerin satışları hızla artıyor Uzun yıllardır otomobil satışlarında ilk sırada yer alan dizel motorlu araçlar gün geçtikçe popülerliğini kaybediyor.