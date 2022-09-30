Türkiye Gazetesi

Faiz kararlarının ardından hızlı bir yükselişe geçen dolar kuru zirve üstüne zirve yaptı. Haftanın son gününde ise yatay seyir izliyor. Dolar güne güne 18,5040 ile başlarken saat 10:21 itibarıyla %0,23 artışla 18,5491 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,4219, en yüksek 18,5610 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 18,5075 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 01.09.2022 tarihinde 17,9863 ile son bir ayın en düşük, 27.09.2022 tarihinde ise 18,7323 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

EURO YÜKSELİŞTE! 18.19’U GÖRDÜ

Doların zirvelerde dolaşmasının ardından sakinleşmesiyle Euro atağa geçti haftanın son günü ciddi bir yükseliş kaydetti. Güne 18,1583 ile başlayan Euro kuru, saat 10:24 itibarıyla %0,52 artışla 18,2525 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 17,8996, en yüksek 18,2171 seviyelerini gören Euro, günü 18,1902 seviyesinde kapattı. Euro, 28.09.2022 tarihinde 17,6326 ile son bir ayın en düşük, 12.09.2022 tarihinde ise 18,6033 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'den Rusya ile savaşan Ukrayna'ya milyar dolarlık silah yardımı Amerikan yönetimi Rusya'ya beklenenin üzerinde direnç gösteren Ukrayna'ya yeni bir silah yardımı kararı aldı. ABD Ukrayna'ya yüzlerce zırhlı araç, roketatar ve drone sistemlerini içeren 1,1 milyar dolarlık ek savunma yardımı sağlayacak.

'Dolardan uzak durun' diyen İslam Memiş alternatif parayı açıkladı: Altın için yeni seviyeyi verdi Merkez Bankalarının faiz artırımlarıyla hareketlenen piyasalar açıklamalarla ciddi kayıplar yaşıyor. Dolarda değer artışı yaşanırken altın fiyatları sert çakıldı. Piyasaları değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, yatırım yapacaklara kritik uyarılarda bulundu. Memiş, altın için yeni değer aralığını açıklarken, dolardan uzak durulması gerektiğini belirtti.