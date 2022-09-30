Türkiye Gazetesi

2022 Eylül enflasyonu ne kadar olacak? Eylül ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? Çalışanların maaş gelirlerini doğrudan etkileyecek enflasyon için geri sayım sürüyor. TÜİK tarafından açıklanacak veriler maaşlardaki artış oranını yükseltecek. Ekim ayına girilmesiyle birlikte verilerle ilgili detaylı açıklama bekleniyor.

2022 EYLÜL ENFLASYONU NE KADAR OLACAK?

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Eylül ayında gıda fiyatları, doğalgaz ve elektrik zamlarının da etkisiyle aylık %3.8 artması yıllık bazda ise 24 yılın yeni zirvesi olan %84.63'e yükselmesi bekleniyor.

Reuters'ın 11 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Eylül ayı için yıllık enflasyon tahminleri %83.5 ila %85.35 arasında yer alıyor.

Yükselen enflasyona rağmen iktisadi faaliyette ivme kaybının devam ettiğine dikkat çeken TCMB geçen hafta politika faizini 100 baz puan indirerek %12 seviyesine çekmişti.

Ankette aylık enflasyonun ise %3.75 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Böylelikle yıllık oran yüzde 84’ü geçmiş olacak.

EYLÜL ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül ayına ilişkin enflasyon verileri 3 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

GEÇEN AY ENFLASYON NE KADARDI?

Tüketici Fiyat Endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 1,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 2,41 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 80,21, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 143,75 olarak kaydedildi.