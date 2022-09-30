Türkiye Gazetesi

Sadece kalabalıktan uzak tatil imkânının yanı sıra, şehir şehir gezmek isteyen gezginlerin tercihi gibi görünse de, karavanlar aynı zamanda hafta sonu kaçamağı yapmak isteyen ailelerin de vazgeçilmezi haline geldi. Kendi ihtiyaçlarına göre ya da seri üretim karavanlarla birlikte, son yıllarda ortaya çıkan modifiye karavanları, tatil bölgelerinde sık sık görmek mümkün. Türkiye’de ruhsatlı kamp sayısının artmasının, karavan satışlarındaki artışa direkt etki edeceği belirtiliyor. MÜSİAD, pandemi sürecinde çıkan ihtiyaçla, Türkiye genelinde 60 Karavanpark Projesi gerçekleştirmeyi planlıyor.

HEYECANLI BEKLEYİŞ

Karavan tutkunları bugünlerde, İstanbul’da düzenlenecek olan Karavan Show Eurasia’yı bekliyor. Birbirinden gözde karavanlarla, 19-23 Ekim tarihleri arasında BİFAŞ organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek Karavan Show Eurasia’da birbirinden modern karavanlar sergilenecek. Yüzlerce firma ve markanın katılımıyla sektörel ve nihai tüketicinin bir araya geleceği fuara yurtiçinden ve yurtdışından 30.000’i aşkın ziyaretçi bekleniyor.

YAŞAM FELSEFESİ OLDU

Yurtiçi ve yurtdışından katılacak yüzlerce firmanın yeni karavan modellerini görücüye çıkaracağı fuar hakkında konuşan BİFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural, ‘’Ekim ayında İstanbul’da düzenlenecek Karavan Show Eurasia, hem minimal yaşam konsepti hem de karavan tatilciliği konusunda önemli bir boşluğu dolduracak’’ dedi.

"Karavan hayatı adeta bir yaşam felsefesi oldu" ifadelerini kullanan Vural, "Özellikle evlerde kaldığımız dönem sonrasında sektöre çok daha fazla ilgi gösterilmeye başlandı. BİFAŞ olarak karavan, kamp hayatını yaşayan ya da yaşamak isteyenlerin ayağına büyük bir organizasyonu getirdik" diye konuştu. Vural, 2020 yılında 3 bin karavan ve motokaravan imal edilirken, 2021 yılında üretimdeki artışın 10 kata çıktığını bildirdi.

Karavan Show Eurasia motokaravan, çekme karavan, van tipi karavan, özel amaçlı araçlar, mobil hizmet karavanları, ticari karavanlar ve seyahat römorklarına ilaveten karavan, iç dekorasyon ürünleri, güneş panelleri, uydu sistemleri, duş ve su sistemleri gibi her türlü ürün ve hizmet sağlayıcısı yer alacak.

ALICI VE ÜRETİCİ BULUŞACAK

Geniş katılımcı yelpazesiyle turizm profesyonellerine, seyahat ve doğaseverlere son teknoloji ve tasarım ürünler sunacak Karavan Show Eurasia, alıcı ve üretici ile tek çatı altında buluşturarak alternatif turizme de katkı sağlamayı hedefliyor. Fuar alıcılara, kamp çadırlarından kampçılık ekipmanlarına, bisikletlerden doğa sporları merkez ve ekipmanlarına kadar insanı doğa ile bütünleştiren birçok ürün ve malzemeyi de inceleme imkânı sunacak. Fuarla eş zamanlı organize edilecek birbirinden efektif ve renkli etkinlikler ve sürpriz konuklarıyla ilgi odağı olacak.

600 MİLYON DOLAR CİRO HEDEFİ

Karavanlara sadece satın alma yöntemiyle değil, kiralama hizmeti olarak da ulaşılabilir. Yatırım aracı haline de dönüşen karavanların satışı, 2020 yılında yüzde 40’lık, son iki yılda ise yüzde 200’lük bir artış yaşadı. Sektör temsilcileri 2022 yılını 600 milyon dolarlık hacimle kapatmayı öngörüyor. AB üyesi ülkelerde karavan sayısı hiç azımsanmayacak düzeyde. Çekme Karavan ve Motokaravan sayısında, Almanya, 1 milyon 288 bin karavanla başı çekiyor. 1.1 milyonla Fransa ikinci sırada. Hemen ardından İngiltere, Hollanda, İsveç ve İspanya geliyor. Türkiye’deki trafik tescilli karavan sayısı ise 15 binin altında seyrediyor.

900 milyon liralık karavan şovu Bütün dünyada pandemiyle birlikte yükselen karavan akımı, dünyada milyarlarca dolarlık bir hacme ulaştı.