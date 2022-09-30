Türkiye Gazetesi

EYT’de formül teke indi! Kademe kademe emeklilik geliyor! Yıllardır beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar problemi çözüme kavuşuyor. Milyonlarca kişi emekli olup SGK’nın sağladığı haklardan faydalanabilecek. En geç 2023’ün ilk aylarında yasalaşacağı tahmin edilen düzenlemede her geçen gün yeni detaylar konuşuluyor. EYT düzenlemesinde kademeli emeklilik formülünün netleştiği belirtildi.

Uzmanlara göre; EYT düzenlemesinde sadece 8 Eylül 1999 tarihi değil diğer tarihlerin problemleri de çözülecek. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı kurumlarının emeklilik sistemi tek bir sistem üzerinden hesaplanacak. Böylelikle EYT ile emekli olanların bir kaybı olmayacak.

FARKLAR ORTADAN KALKACAK

Hali hazırda SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi farklı kurumlar olması nedeniyle emekliler arasında maaş farkı bulunuyor. Aynı prim gün sayısı ve ödemesine sahip olan iki çalışan arasında emekli olduktan sonra fark oluyordu. Emeklilik gün sayısında ise değişiklik oluyordu.

EYT düzenlemesinin bir diğer amacı da emeklilik sistemleri arasındaki farklılığın giderilmesi olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SSK ve Bağ-Kur sistemleri arasındaki farkın giderilebileceğinden bahsetmişti.

FORMÜL TEKE İNDİ

Bugüne kadar masaya getirilen formüller arasında Hollanda modeli, Finlandiya modeli ve diğer uygulanan emeklilik sistemleri düşünüldü. Ancak öne çıkan formül kademeli emeklilik sistemi oldu.

PRİME GÖRE HESAPLANACAK

Yeni düşünülen sistemde prim miktarı belirleyici olacak. Çok prim ödeyen bir kişi daha fazla emekli maaşı alacak. Emekli maaşlarında belirleyici sistemin bu olacağı düşünülüyor.

Uzmanlara göre; kademeli emeklilikle yaş şartı da kısmen kaldırılacak. Ancak prim ve yaşı eksik olan kişilerin belirli bir süre beklemesi gerekebilir. Düzenlemenin teknik detayları çıktıkça bu konu netleşecek.

2 MİLYON KİŞİ KAPSAMA ALINACAK

EYT çalışmasının getireceği en büyük farklılık staj dönemlerinin de emeklilik kapsamına alınması olacak. Staj dönemlerinde yapılan sigortalar emeklilik sistemine dahil edilmiyordu. Sayıları 2 milyonu bulan mağdur kişileri sevindiren haber Bakan Bilgin’den gelmişti.

Düzenleme ile stajda geçen sürelerin emeklilik için borçlanmadan sayılması planlanıyor. Kanuni bir düzenlemeyle; doğum ve askerlik borçlanmasının yanı sıra staj borçlanmasının da sisteme dahil edilmesi ve yaş hesabını geriye çekmesi bekleniyor.

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