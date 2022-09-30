Türkiye Gazetesi

Mazot gübre desteği ne zaman yatar? 2022 mazot gübre parası ne kadar oldu? Çiftçi kayıt sistemine dahil olan işçilere mazot ve gübre desteği sağlanıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci; Ziraat Bankası kartlarına 6 ay önce ödeme yapılacağına dikkat çekti.

2022 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Kirişçi; 2023’te ödenecek 2022 yılına ait desteklerinin süresinin 6 ay öne çekildiğini söyledi. Kirişçi; “Önümüzdeki ayın başında en geç sizin kendinize ait Ziraat Bankası kartlarınıza ayni olarak yükleyeceğiz. Yani sadece mazot ve gübre alabileceksiniz. Çünkü biz üreticimizin kendilerine vermiş olduğumuz parayı sektör dışında veya başka bir amaçla kullanmasına rıza göstermeyeceğiz. İstiyoruz ki para tarım sektöründe kullanılsın.” ifadelerini kullandı.

KOLAYLIKLA KULLANILABİLECEK

Çiftçiler, kartlarına yüklenmiş olan krediden kullanarak mazot ve gübrelerini alabilecek. Ziraat Bankası’ndan sağlanan kredilerin bir kısmı 0 faizli olacak. Kredinin limiti ise 200 bin liraya çıkarıldı.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

Hububatta dekar başına 22 lira mazot ve 20 liralık gübre desteği değişti. 22 liralık mazot desteği 75 liraya, 20 liralık gübre 46 liraya çıkartıldı. Böylelikle dekar başına olan destek 121 liraya ulaştı.