Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan belediye ve iştirak çalışanlarına 27.000 TL maaş promosyonu verilecek. Bankalar ve kurumlar arasında yapılan anlaşmalara göre çalışanlara tek seferde promosyon ödemesi yapılabiliyor. Geçtiğimiz günlerde polisler için sağlanan anlaşmada 27.000 TL promosyon verilmişti. Peki; İBB promosyon ne zaman yatacak?

İMAMOĞLU DUYURDU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB ve iştirak şirketlerinde çalışanlarına 27 bin lira maaş promosyonu ödemesi yapılacağını

İmamoğlu, "Çalışanlarımızın refahı için yoğun çalıştık ve iyi bir sonuca ulaştık. İBB ve iştirak şirketleri çalışanlarımızın hesabına tek seferde 27.000 TL maaş promosyonu yatırılacaktır. Hayırlı olsun" dedi.

POLİSLERE DE VERİLMİŞTİ

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada; protokolün revize edildiği ve 3 yıl için polislere 27.000 TL banka promosyonu verileceği duyurulmuştu.

İBB PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?

İBB promosyonun ne zaman yatacağı ise henüz belli olmadı. Promosyon ödemeleri için tarih bilgisinin duyurulması bekleniyor.

27.000 TL EGM polis promosyonu ne zaman verilecek? Polis promosyonu ne zaman ayın kaçında yatacak? Polis promosyonu ne zaman yatacak? 27.000 TL EGM polis promosyonu ne zaman verilecek? Emniyet Genel Müdürlüğü binlerce polisin ve polis yakınının beklediği promosyonu duyurdu. Polisler tek seferde ve peşin olarak ödeme alacak. Vakıfbank ile yapılan görüşmelerin ardından 36 ay için verilecek promosyonun tarihi belli oldu.