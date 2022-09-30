Türkiye Gazetesi

Korona virüs dönemindeki kısıtlamalar nedeniyle düğün ve evlilik hazırlığında olan çiftler tüm işlemleri askıya almıştı. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla düğün sektörü, bu yıl gelen rekor evlenme sayısı ile nefes aldı. Organizatör Mustafa Bozkurt, sektörde tüm zamanların rekorunun kırıldığını belirtti.

‘DÜĞÜN SEKTÖRÜNÜN ALTIN ÇAĞI OLDU’

Binlerce çiftin korona virüs salgınının etkisini tamamen kaybetmesiyle bu yıl evlendiğini söyleyen organizatör Mustafa Bozkurt, özellikle İstanbul başta olmak üzere Türkiye’de düğün rekoru kırıldığını belirterek, “Bu sezon özellikle yaz aylarında düğün mekanları günde 2 etkinlik için anlaşma yaptı diyebiliriz. Bu evlilik sayısındaki artış sadece düğün mekanlarını değil E-ticarette mobilya ve beyaz eşya alışverişlerini de olumlu etkiliyor. Türkiye’de yılda yaklaşık 500 bin olan düğün sayısının bu yıl 900 bine çıktığını söyleyebiliriz. Hem mekanlarda hem de beyaz eşyalardaki yüksek fiyat artışı her ne kadar evlenen çiftleri endişelendirse de 2022 yılı düğün sektörünün altın çağı oldu söyleyebiliriz” dedi.

Etkinlik-Sen İstanbul İl Başkanı Mustafa Bozkurt

‘EYLÜL, EKİM, KASIM VE ARALIK AYLARINDA DA YOĞUN TEMPO BEKLİYORUZ’

Mustafa Bozkurt özellikle yaz düğünlerinin ön planda olduğunu ifade ederek, “Haziran itibarıyla sektörde büyük bir hareket vardı ve bu hareket şuana kadar devam etti Eylül , Ekim, Kasım, Aralık aylarında da yoğun tempo bekliyoruz. Düğün sektörünün bu yıl bu hareketlilik ile derin bir nefes aldığını söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

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​2 bin davetli katıldı... Aşiret düğününde gelin ve damada takılan para dudak uçuklattı Van’da Gevdan aşiretinden iş adamı Abdullah Aslan'ın kızı Nudem Aslan ile Hacı Abi'nin oğlu Cahit Abi, düzenlenen düğün töreniyle evlendi. Türkiye'nin farklı illerinden katılanların yanı sıra yurt dışından da pek çok kişi katıldı. Görkemli düğünde genç gelin ve damada takılan toplam takıların ise değeri tam 4 milyon lira.

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