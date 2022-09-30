Türkiye Gazetesi

Herkes için hak temelli ve erişilebilir bir bankacılık vizyonuyla yola çıkan ve “Engelsiz Bankacılık” çalışmalarına odaklanan Alternatif Bank, 2019 yılında başlattığı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Banka, kurum kültürünün önemli bir bileşeni olarak gördüğü Engelsiz Bankacılık anlayışı kapsamında, akademisyen ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan Danışma Kurulu ile birlikte, toplumsal farkındalıktan eğitime, erişilebilirlikten hizmet geliştirmeye, gençlerle etkileşimden kurumsal ve sektörel işbirliklerine kadar bugüne kadar kat ettiği mesafeyi, alınan sonuçları ve hedeflerini paylaştı. 30 Eylül Cuma günü düzenlenen basın toplantısına Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hale Ökmen Ataklı, Bireysel ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gökay Dede ile Engelsiz Bankacılık Danışma Kurulu Üyeleri Süleyman Akbulut, Hakan Özgül, Duygu Kayaman, Prof. Dr. Kenan Çayır ve Prof. Dr. Itır Erhart katıldı.

TÜM HİZMETLER EŞİTLİK ÇERÇEVESİNDE KOLAYLIKLA ULAŞILABİLİR HALE GETİRİLİYOR

‘Engelsiz Bankacılık’ konusunda bankanın vizyonu ve bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgi veren Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür şunları söyledi; “Alternatif Bank olarak, ‘Basiretli ve Danışman Bankacılık’ ilkelerimiz doğrultusunda odağımız her zaman insan oldu ve olacak. Ancak bunların bir adım ötesi olduğuna inandığımız ve kendimize görev biçtiğimiz ‘Sorumlu Bankacılık’ ilkesi var. Her kurum içinde geliştiği topluma karşı sorumlu. İşte bu anlayışla yaklaşık 4 yıl önce ‘hedefimiz finansal hizmetleri herkes için erişilir kılmak’ diyerek yola çıktık ve Engelsiz Bankacılık anlayışını benimsedik. Biz sunduğumuz tüm hizmetlerin herkes tarafından kolaylıkla ulaşılabilmesini temel hedefimiz kabul ediyoruz ve bunu da yardım temelli değil eşitlikçi ve hak temelli bir yaklaşımla ele alıyoruz.

Engelsiz Bankacılık alanında birlikte yola çıktığımız, değerli Danışma Kurulumuz ile birlikte bugüne kadar önemli mesafe kat ettik, ancak önümüzde daha almamız gereken uzun bir yol olduğunun bilincindeyiz. Buradaki belki de ilk önemli adımımız başta kendi iş yapış kültürümüzü değiştirmek ve dönüştürmek oldu. Biz bu alandaki çalışmalarımızı temel olarak ‘Farkındalık‘, ‘Erişilebilirlik‘ ve ‘Gençlerle Güç Birliği‘ başlıklarında yürütüyoruz. Burada en önemli nokta farkındalığı artıracak örnek uygulamaları hayata geçirmek. Eğitim çalışmalarımız, erişilebilirlik konusundaki iyileştirmelerimiz, geliştirdiğimiz hizmetler ve gençlerin bakış açısını sürece kattığımız Ideathon etkinlikleri birbirini tamamlayan, bir anlamda farkındalık kavramını güçlendiren adımlar. Tüm bu çalışmalarımızda temel hedefimiz, Engelsiz Bankacılık alanında sadece kuralları uygulayan bir kurum olmakla yetinmeyip, sektörümüzde bir zihniyet değişimine öncü olabilmek. Geçtiğimiz aylarda Bankamızın önerisi ve Türkiye Bankalar Birliği’nin liderliğinde düzenlenen sektörümüzden çok sayıda kurum temsilcisinin katıldığı Engelsiz Bankacılık Çalıştayı bizim adımıza bu konudaki en somut kilometre taşlarından biriydi. Bu çalışmayı önemli bir kazanım olarak görüyor, sektör olarak elbirliğiyle Engelsiz Bankacılık alanında daha somut adımlarla aksiyona geçebilmeyi umuyoruz. Şüphesiz bu alanda alınması gereken çok yol var. Diliyoruz ki attığımız tüm bu adımlar sektörümüze, kurumlara, kamuoyuna yansır, çoğalır ve ülkemiz engelli yaşamı için örnek bir ülke olur.”

KURUM İÇİ ALGIYI OTURTMAK İÇİN ÖZEL EĞİTİMLER VERİLİYOR

Alternatif Bank’ın Engelsiz Bankacılık alanında kurum içinde yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgiler aktaran İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hale Ökmen Ataklı, “Engelsiz Bankacılık alanındaki çalışmalar, kurum değerlerimizin tamamlayıcısı olarak da büyük bir öneme sahip. Dolayısıyla çalışmalarımıza öncelikle kendi mutfağımızdan, yani çalışanlarımızdan başladık. Danışma kurulumuzun rehberliğinde başta sakatlık, engellilik tanımları, engel gruplarını tanıma ve engellilerle nasıl iletişim kurulması gerektiğine dair çalışanlarımız için dil ve perspektif birliği eğitimleri düzenledik. Üst yönetimden şube çalışanlarına, güvenlik görevlilerine kadar tüm organizasyonu kapsayacak şekilde yaklaşık 1.500 saati bulan eğitimler gerçekleştirdik. Engelsiz bankacılık eğitimleri aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın oryantasyon sürecinde de önemli bir yere sahip. Diğer taraftan istihdam konusunda da önemli adımlar attık. Alternatif Bank bünyesinde çalışan engelli arkadaşlarımızın sayısı şu anda mevzuatın gerektirdiği sayının üzerinde. Bu arkadaşlarımız belirli bir bölüm ya da unvanla sınırlı kalmadan şube ve genel müdürlükteki farklı bölümlerde, yönetsel ve yönetsel olmayan farklı pozisyonlarda çalışıyor. Diğer taraftan Müşteri İletişim Merkezimizde de işaret diliyle görüntülü görüşme yapabilen müşteri danışmanlarımız görev yapıyor. 100’ün üzerinde çalışanımız ise işaret dili eğitimlerine devam ediyor. Diğer taraftan, 2020 yılından bu yana düzenlediğimiz Ideathon etkinlikleriyle farklı engel gruplarının bankacılık hizmetlerine erişiminde yaşadıkları sorunları çözmek için üniversiteli gençlerin fikirlerine başvuruyoruz. Bu sayede gençlerin farkındalığını artırırken, inovatif fikirlerini hayata geçirme imkânı buluyoruz. Diğer yandan bu organizasyonlarda dereceye giren öğrencilere bankamızda staj imkânı da sunuyoruz. Hedefimiz, kapsayıcılık ve çeşitlilik anlayışımız doğrultusunda çalışanlarımızın farkındalığı ve engelli istihdamında bulunduğumuz seviyeyi daha ileri taşımak” dedi.

“AMACIMIZ DİJİTAL KANALLARIN TÜM KESİMLER İÇİN ERİŞİLEBİLİR OLMASI”

Engelsiz Bankacılık alanındaki erişilebilirlik çalışmalarında, hizmet geliştirmeleri konusuna değinen Bireysel ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gökay Dede ise; “Engelsiz Bankacılık anlayışının farkındalık ve eğitim çalışmalarının yanında kanal ve hizmetlerimize yansıyan boyutu da var. Bu doğrultuda yola çıkarken Danışma Kurulumuzla birlikte şubelerimiz ve Genel Müdürlük binamız için evrensel erişilebilirlik ilkelerini gözeten bir kılavuz oluşturduk. Geldiğimiz noktada Genel Müdürlük binamızda ve şubelerimizin neredeyse tamamında erişilebilirlik düzenlemelerini gerçekleştirdik. Diğer taraftan, artan bir ivmeyle hayatımıza giren dijital kanallar, engellilerin bankacılık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdı. Biz de bu doğrultuda, İnternet ve mobil bankacılık tarafında farklı engel gruplarının tamamının erişilebilirliğini gözetecek iyileştirmelerimiz için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu kapsamda kurumsal web sitemizde gerekli teknik geliştirmeleri hayata geçirdik. Ayrıca görme engelli müşterilerimizin dijital kanallarımızdaki deneyimini iyileştirmek üzere, BlindLook ile işbirliği yaparak, sesli simülasyon teknolojisini hayata geçirdik.

Engelli müşterilerimize tüm banka ATM’lerinde masrafsızlık tanımlaması, sosyal medyadaki görsel içeriklerimizin sesli betimlemeye uygun halde paylaşılması gibi kulağa basit gelen fakat erişilebilirlik açısından önemli etki oluşturan çalışmalarla yolumuza devam ediyoruz. Çok kısa bir süre önce ise Toplumsal Haklar ve Araştırma Derneği (TOHAD) ve İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği (İED) ile işbirliği içinde, Bankacılık Terimleri Sözlük Projemizi başlattık. Başta işitme engelliler ve düşük finansal okuryazarlığa sahip kişiler olmak üzere, toplumda bankacılık terimlerini anlamada zorluklar yaşandığını görüyoruz. Buradan hareketle günlük hayatta en sık kullanılan bankacılık terimlerini sesli betimleme, işaret dili ve sadeleştirilmiş metin desteğiyle anlattığımız kısa videolardan oluşan içerik serisini tüm toplumun kullanımına sunmak istiyoruz. Pilot aşamada 6 terimle başlattığımız projemizi kısa bir süre içinde yüzün üzerinde temel bankacılık terimini kapsayan bir kütüphane haline getirmeyi planlıyoruz. Sonuç olarak amacımız bu kanalların tüm kesimler için erişilebilir olması, engelli müşterilerimizin bankacılık ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilmesi… Banka olarak bakış açımız net; teknolojiyle insanı harmanlamak, teknolojik süreçlere insanı dâhil etmek ve tüm müşterilerimize samimi insan dokunuşunu hissettirmek.” dedi.