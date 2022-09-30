Türkiye Gazetesi

Kurumlar toplu maaş ödemesi için bankalarla anlaşma sağlıyor. Anlaşma kapsamında çalışanlara dağıtılmak üzere promosyon ödemesi veriliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Vakıfbank arasında sağlanan anlaşmaya göre, EGM personelleri 27 bin lira promosyon alacak. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde yer alan personeller de promosyon taleplerini sürdürüyor.

JANDARMA PROMOSYONU NE KADAR OLACAK?

EGM’nin ardından sıra jandarmaya geldi. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde yaklaşık 200 bin fazla personel bulunuyor. Jandarma personelleri ve yakınları toplu ödeme hakkında gelişmeleri takip ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan mesajlara göre, ülke genelinde jandarma personelleri yeni adımlar atılmasını bekliyor.

Ayda 300 lira promosyon aldıklarını belirten personeller seslerini sosyal medya üzerinden duyurmaya çalışıyor.

Promosyon için personeller ortalama 50 bin lira talep ediyor. Ödemelerin maaşa tek seferde veya 2-3 seferde eklenmesi isteniyor.

JANDARMA PROMOSYON ANLAŞMASI YAPILDI MI?

Jandarma promosyonu için henüz bir anlaşma yapılmış değil. Konuyla ilgili yeni bilgiler geldiğinde haberimizden öğrenebileceksiniz.

POLİS ANLAŞMASI TAMAM

EGM bünyesinde bulunan polisler ve emniyet personelleri 27 bin lira promosyona hak kazanmıştı. Diğer kamu kurularından daha düşük promosyon aldığı ortaya çıkan polisler için Vakıfbank’la masaya oturulmuştu. Aylık ödemelerin enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için; tek seferde peşin ve eşit olarak kesintisi 27 bin lira ödeme yapılmasında anlaşılmıştı.

27.000 TL EGM polis promosyonu ne zaman verilecek? Polis promosyonu ne zaman ayın kaçında yatacak? Polis promosyonu ne zaman yatacak? 27.000 TL EGM polis promosyonu ne zaman verilecek? Emniyet Genel Müdürlüğü binlerce polisin ve polis yakınının beklediği promosyonu duyurdu. Polisler tek seferde ve peşin olarak ödeme alacak. Vakıfbank ile yapılan görüşmelerin ardından 36 ay için verilecek promosyonun tarihi belli oldu.