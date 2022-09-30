Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan binlerce personel ve ailesi promosyon ödemesiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. 2022 yılının ikinci yarısında birçok kurum bankalarla anlaşmaları yeniliyor ve personeller promosyona hak kazanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27.000 TL’ye varan anlaşmasının ardından gözler TSK promosyonuna çevrildi. TSK subay, astsubay, uzman erbaş promosyonu ne kadar olacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte; 2022 TSK promosyon anlaşması hakkında son detaylar!

TSK PROMOSYONU NE KADAR OLACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün promosyon kararından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin de talepleri sosyal medyada paylaşılıyor. Enflasyon oranının yükselmesiyle birlikte, promosyonlarının düşük kaldığını belirten personeller yeni bir anlaşma yapılmasını istiyor.

Jandarma personellerinin talepleri 50 bin liraya kadar ulaşmıştı. TSK subay, astsubay, uzman erbaşların da promosyon taleplerinin bu yönde olacağı tahmin ediliyor.

TSK PROMOSYON ANLAŞMASI KABUL EDİLDİ Mİ?

TSK promosyon anlaşması için henüz yapılmış bir görüşme yok. Personeller taleplerini sosyal medya üzerinden dile getiriyor ancak herhangi bir gelişme şu an için söz konusu değil. Yeni gelişmeler olduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

BANKA PROMOSYONU NEDİR?

İş yerinin bir bankayla maaş anlaşması yapması durumunda, bankaların çalışanlara yaptığı ödemedir. Promosyon ödemesi bazı anlaşmalarda her ay maaşa yansıtılır. Bazı anlaşmalarda ise tek seferde ödenir.

Genellikle kamu kurumlarında uygulanan banka promosyonu ödemesi, özel sektörde de uygulanabilir.

Talepler belli oldu! Jandarma promosyonu ne kadar olacak? 2022 jandarma promosyon anlaşması yapıldı mı? Kurumlar bankalarla yaptıkları anlaşmaları açıklıyor ve çalışanların promosyon miktarları belli oluyor. Polislere 27 bin lira promosyon verilmesinin ardından gözler jandarma personelleri de kendileri için promosyon ödemesi bekliyor. Jandarma promosyon talebi 40 bin liraya kadar ulaşıyor. Peki; jandarma promosyon anlaşması yapıldı mı? Jandarma promosyonu ne kadar olacak? İşte son bilgiler…

27.000 TL EGM polis promosyonu ne zaman verilecek? Polis promosyonu ne zaman ayın kaçında yatacak? Polis promosyonu ne zaman yatacak? 27.000 TL EGM polis promosyonu ne zaman verilecek? Emniyet Genel Müdürlüğü binlerce polisin ve polis yakınının beklediği promosyonu duyurdu. Polisler tek seferde ve peşin olarak ödeme alacak. Vakıfbank ile yapılan görüşmelerin ardından 36 ay için verilecek promosyonun tarihi belli oldu.