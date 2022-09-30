Türkiye Gazetesi

Sağlık personeli promosyon ne kadar olacak? 2022 doktor, hemşire, ATT promosyon anlaşması yapıldı mı? Hastanelerdeki sağlık çalışanlarının alacağı promosyon ödemesinde talep yükseldi. EGM personelleri yapılan yeni anlaşma sonrası 27 bin TL almaya hak kazanmıştı. Bu anlaşmanın ardından diğer kamu kurum çalışanlarının da beklentileri yükseldi. Son olarak Sağlık-Sen konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

SAĞLIK PERSONELİ PROMOSYON NE KADAR OLACAK?

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş; Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Adli Tıp Kurumlarında çalışan personeller için promosyonların yükseltilmesi talebinde bulundu.

Milyonlarca kişiye ulaşan memurlar, bankalarda 3 yıllığına verilen promosyonu alıyor. Bankalardan güncelleme bekleyen Durmuş, geçmiş yıllarda yapılan promosyon anlaşmalarının yeni anlaşmalara kıyasla düşük olduğunun altını çizdi.

SAĞLIKÇI PROMOSYON ANLAŞMASI YAPILDI MI?

Sosyal medyada yer alan iddialara göre, Ekim ayı içerisinde İstanbul başta olmak üzere birçok ilde promosyon konusunda masaya oturulacağı bilgisi paylaşılıyor.

Ancak konuyla ilgili net bir bilgi söz konusu değil. Sağlıkçıya promosyon gelişmesi sağlandığı takdirde detaylar haberimizden öğrenilebilecek.

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