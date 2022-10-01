Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "B"ye indirdi, kredi notu görünümünü ise "negatif"ten “durağan”a çevirdiğini bildirdi.
S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "B+"dan "B"ye indirildiği, kredi notu görünümünün ise "durağan" olduğu kaydedildi.
Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu teyit etti Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu teyit ettiğini duyurdu.
Standard & Poor's 3 Avrupa ülkesinin kredi notunu değerlendirdi Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin kredi notu değerlendirmelerini açıkladı.