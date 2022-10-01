Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hale Ökmen Ataklı, Bireysel ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gökay Dede ile Engelsiz Bankacılık Danışma Kurulu Üyeleri Süleyman Akbulut, Hakan Özgül, Duygu Kayaman, Prof. Dr. Kenan Çayır ve Prof. Dr. Itır Erhart; toplumsal farkındalıktan eğitime, erişilebilirlikten hizmet geliştirmeye, gençlerle etkileşimden kurumsal ve sektörel iş birliklerine kadar bugüne kadar katettikleri mesafeyi düzenlenen toplantıda anlattı. Buna göre banka engelli çalışan sayısını mevzuatın gerektirdiği sayının üzerine çıkardı. Müşteri İletişim Merkezinde işaret diliyle görüntülü görüşme yapabilen müşteri danışmanları istihdam eden bankanın 100’ün üzerinde çalışanı ise işaret dili eğitimlerine devam ediyor. Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, sektörde zihniyet dönüşümüne öncü olmak istediklerini belirterek “Hedefi miz hayatı herkes için eşit kılmak” dedi.