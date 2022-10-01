Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkeye yönelik döviz kuru operasyonlarının yol açtığı sıkıntıları alternatif yöntemlerle çözüme kavuşturduklarını söyledi. Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi’nde konuşan Erdoğan Türkiye’nin Ekonomi Modeli ile doğru bir yolda ilerlediklerini belirterek, ülke ekonomisini faiz, kur, enflasyon kıskacına alıp yerle yeksan etme girişimlerine karşı kendi ekonomi programlarını oluşturduklarını söyledi.

Önce aldıkları tedbirler ve oluşturdukları teknik mekanizmalarla küresel finans araçları üzerinden Türkiye’ye kurulan tuzakları boşa çıkardıklarını belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: Bir asırdır yaşadığımız sorunların ya sebebi ya sonucu hep ekonomiye bağlanmıştır. Türkiye Cumhuriyete geçerken en çok ekonomi politikalarını oluşturmakta zorlanmıştır. Demokrasi ve kalkınmada temel altyapı ihtiyaçlarını giderdikçe önümüze yeni bir tablo çıktı, dünyada durduğumuz yerin orantılı olmadığını gördük. Bizi terör batağına sürükleme gibi senaryoların tek amacı Türkiye’yi kalkınma rayından çıkarmaktı, bu oyunu bozduk. Ülkemize yönelik senaryoların son sahnesi ise ekonomik yıkım üzerine kurulmuştur. Aldığımız tedbirler ve teknik mekanizmalar ile ülkemize kurulan tuzakları boşa çıkardık. Odağımızı yeniden belirledik. Ülkemiz ekonomisini faiz, kur kıskacından kurtarmak için kendi ekonomi modelimizi oluşturduk. Yatırım, istihdam, ihracat ve cari fazla ile büyüme üzerinden Türkiye ekonomi modelini oluşturduk. Bu yaklaşımın teorik altyapısını muhataplarıyla paylaştık. Salgınla başlayıp savaşla genişleyen küresel ekonomik kriz karşısında sergilediğimiz dayanıklılıkla doğru bir yolda ilerlediğimizi ispatladık. Bu süreçte döviz kuru operasyonlarının yol açtığı sıkıntıları, alternatif yöntemlerle çözüme kavuşturduklarını anlatan Erdoğan “Elbette bu süreçte aldığımız yaralar da var. Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyelere çıkması bazılarını şaşırtıyor olabilir. Hâlbuki biz, aynı enflasyonu, onları daha da şaşırtacak hızla düşürebilme kabiliyetine de sahip bir ülkeyiz. Bunu geçmişte yaşadık. Ondan sonra da düşürdük. İstihdamımızı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkartırken, enfl asyonun yol açtığı refah kayıplarını telafi edecek her türlü tedbiri de alıyoruz. Sanayi üretimindeki istikrarlı artış, turizmde giderek artan canlanma, ihracattaki yükseliş gibi pek çok veri hedeflerimize doğru ilerlediğimizi gösteriyor. Bundan 11 yıl önce, 2011 yılında ilan ettiğimiz ‘Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkarma’ sözünü yerine getirmeye adım adım yaklaşıyoruz” dedi.

Düşük faizler büyüme için olumlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, politika faizinin 12’den de aşağıya düşürülmesi gerektiğini söylemesi, ekonomi çevrelerince olumlu karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklaması dünya basınında! Dünye genelinde merkez bankaları enflasyona karşı faiz artışına giderken, büyümeyi hedefleyen Türkiye'nin enflasyonla mücadelede faiz indirimine gitmesi dikkat çekiyor. Bugün Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz açıklaması dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Erdoğan, "Faiz en büyük düşmanımdır" diyerek, düşüşün daha da devam edeceğine işaret etmişti.