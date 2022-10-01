Türkiye Gazetesi

EYT son durum nedir, EYT son dakika haberleri... 2022 yılının sonuna yaklaşılırken ekonomi gündeminin en önemli konuları arasında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yer alıyor. Meclis'in açılması ile birlikte konunun gündeme gelmesi ve düzenlemeye dair detayların paylaşılması beklenirken, AK Parti kanadından önemli açıklamalar geliyor. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, katıldığı bir canlı yayında EYT düzenlemesinden ve asgari ücretten bahsetti. İşte EYT son dakika gelişmesine dair detaylar...

EYT İLE İLK ETAPTA EMEKLİ OLACAK KİŞİ SAYISI 1 MİLYONUN ÜZERİNDE

Milyonların yakından takip ettiği EYT'de nasıl bir formül ortaya çıkacak? 1999 Eylül öncesinde sigorta girişi olan herkes emekli olacak mı? Bugüne kadar gündeme pek çok formül gelmiş olsa da son olarak 'Bakanlık tek formül üzerinde çalışıyor' duyumları gelmişti. Konu ile ilgili konuşan Sarıeroğlu, "Geçmiş senelerde hizmet süresi ve prim günü süreleri vardı. Bunda yapılan değişiklik. Bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde" dedi.

"Dosya bazlı yaklaşık 12.5 milyon emeklimiz var" diyen Sarıeroğlu, "İlk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak. Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz. Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocam olan sayın Vedat Bilgin olacak" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETTE GÜÇLÜ BİR ARTIŞ"

Asgari ücret konusunda da açıklamalarda bulunan Sarıeroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret artışı, tüm çalışma hayatındaki ücret skalasını etkileyen bir düzenleme. Bütün iş yerlerimiz ücret güncellemesi yapıyorlar. Sosyal yardımlar, yaşlı aylıkları, emekli aylıkları olduğu için çok geniş kitleleri etkiliyor. Güçlü bir artışla yeni seneye girmeyi düşünüyoruz.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÇALIŞMA SON AŞAMADA

Son olarak geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuna değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bu konuda çalışmaları yürüttüğünü belirterek, "Vedat Bey'in alanına girersem ona haksızlık yaparım. Onu, kendisi açıklarsa bizim için çok daha isabetli olur ama son aşamasına çalışmayı getirdiklerini biliyorum ve bize sunduklarında değerlendirmelerimizi ayrıca yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

EYT’de formül teke indi! Kademe kademe emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaş farkları ortadan kalkacak... Meclis’in açılmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi beklenen EYT düzenlemesinde son viraja girildi. Düzenleme ile milyonlarca kişi emeklilik yolu açılacak. EYT düzenlemesi şu anda çalışan kişileri de etkileyecek. Bugüne kadar Hollanda formülü, Finlandiya formülü gibi birçok formül konuşulsa da kademeli emeklilik sistemi öne çıkmaya başladı.

AK Parti'den heyecanlandıran EYT açıklaması: Yasalaşacağı tarih belli oldu Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT'ye ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, EYT'nin 2022 bitmeden yasalaşacağını ve 2023'te hayata geçmiş olacağını söyledi.

Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel, temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da EYT ve asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı. Bakan Bilgin, EYT'nin aralık ayında Meclis'e geleceğini söyledi. Bakan Bilgin asgari ücrete ilişkin de enflasyonu göz önünde bulundurarak karar vereceklerini belirtti.