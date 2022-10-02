Türkiye Gazetesi

Bakanlığın 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderilen yazıda banka promosyonları hakkında ihale veya işlem yapmamaları, bakanlık tarafından merkezi bir çalışma yapılacağı belirtildi. Promosyon ödemelerinin düşük kaldığını ifade eden Sağlık-en Genel Başkanı Semih Durmuş Sağlık Bakanlığı ve Adli Tıp Kurumlarında çalışan personel için promosyonların yükseltilmesinin şart olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da promosyon konusunda çalışma yapacağını açıkladı.

KİM NE KADAR ALIYOR?

THY................ 40 bin TL

Polisler.......... 27 bin TL

İBB.................. 27 bin TL

ABB................ 27 bin TL

Emekliler...... 10 bin TL

Sağlık personeli promosyon ne kadar olacak? 2022 doktor, hemşire, ATT promosyon anlaşması yapıldı mı? Doktor, hemşire, ATT, asistan promosyon anlaşması yapıldı mı? 2022 sağlık personeli promosyon ne kadar olacak? Sağlık çalışanlarının promosyon talebi artıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün polislere sağladığı 27.000 TL promosyonun ardından sağlık çalışanları promosyon talebinde bulunuyor. Sosyal medyada paylaşılan mesajların ardından; Sağlık-Sen’den de açıklama geldi. Sağlıkçılara promosyon hakkında son açıklamalar ve detaylar!

TSK subay, astsubay, uzman erbaş promosyonu ne kadar olacak? 2022 TSK promosyon anlaşması geldi mi? TSK subay, astsubay, uzman erbaş promosyonu ne kadar olacak? 2022 TSK promosyon anlaşması binlerce TSK personelinin araştırdığı konuların başında geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görevli personellerin promosyon ödemesi alıp alamayacağı araştırılıyor. EGM ile Vakıfbank arasında sağlanan anlaşmaya göre emniyet personelleri 27.000 TL promosyon almıştı. İşte; TSK promosyon hakkında merak edilen bilgiler!