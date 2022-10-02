Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, Mayıs 2023’te yapılacak kongrede en az 1.000 ziyaretçiyi İstanbul’da ağırlamayı hedeflediklerini bildirdi. İçten “Ayakkabının dünya kupası niteliğinde bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Bunu 2015’ten beri istiyorduk. Türk ayakkabı sektörünün marka değerini artıracak bir işe imza atmak istiyoruz. Network'ümüz genişleyecek, yüz yüze görüşmeler olacak ve iş birliği bağlantıları kurulacak. Avrupalı tedarikçilerde Türkiye’ye gelmek için ciddi bir merak var” diye konuştu. Avrupa Ayakkabı Endüstrisi Konfederasyonunun Genel Sekreteri Carmen Arias ise “Türkiye ayakkabı sektörünün büyüklüğü itibarıyla harika bir adaydı. Bunun için kongreyi İstanbul’da düzenlemeye karar verdik” dedi.

Ayakkabıda rota Türkiye Pandemi sonrası birçok sektörde Çin’in alternatifi olan Türkiye, ayakkabıda da aynı durumu yaşıyor.