Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

TOKİ’nin bu ay temel atarak startını vereceği 250 bin sosyal konut projesi inşaat sektörünü heyecanlandırdı. Piyasada birkaç aydır yaşanan yavaşlamada sosyal konut beklentisi ile maliyet artışının etkili olduğunu ifade eden sektör temsilcileri, sosyal konutların satış yasağı sebebiyle piyasaya girmeyeceğini ve bu nedenle fiyatları düşüremeyeceğini savunuyor. Enflasyondan kendini korumak isteyenlerin güvenli liman olarak konut yatırımına devam ettiğini belirten inşaatçılar, maliyetlerdeki ve satış fiyatlarındaki artış trendinin devam etmesini bekliyor.

Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İrfan Aşçıoğlu “Maliyetlerdeki artışlar, bir dönem geliştiriciler tarafından karşılanabilir boyuttaydı ancak Kasım 2021’den sonra, özellikle döviz kurundaki yukarı yönlü sert hareketin etkisiyle, üretim süreçlerinde kullandığımız ürünlerin maliyetlerine doğrudan etki etti. Betonun metreküpü geçen yıl 300 TL’ydi, şu an 1.500 TL. Demir 500-550 dolar seviyesinden 1.000 dolara çıktı, şimdi 700-750 dolarlarda... Önümüzdeki ayı öngöremiyoruz. Hepimizin umutla beklediği maliyetlerin düşmesine dair bir beklenti, maalesef kısa ve orta vadede bulunmuyor. Arzı yapan üreticinin ciddi anlamda desteklenmesi, içinde bulunduğumuz süreci ülkemiz adına bir fırsata dönüştürebilir” dedi.

HER YIL 750-800 BİN KONUT LAZIM

Türkiye’nin her yıl 750-800 bin konuta ihtiyacı olduğuna işaret eden Aşçıoğlu “Şu an ben fiyatların düşmesini imkânsız görüyorum. Ne zaman olur. Eğer siz ciddi bir şekilde 1 milyonun üzerinde bir konut üretimi yaparsanız, ciddi bir bolluk olursa o zaman fiyatlarda bir düşüş olur. Bizim şu anda üretmemiz lazım. Ama üretmemiz için de destek lazım. Yeterli konut üretemiyoruz” diye konuştu. Şu anki kurla 100 metrekare bir dairenin maliyetinin 3,2 milyon TL olduğunu kaydeden Aşçıoğlu, İstanbul’da yeni bitmiş bir dairede metrekare fiyatının 50 bin TL’nin altında olmasının mümkün olmadığını savundu. TOKİ’nin arsa projesinde özel sektör olarak ellerinden geleni yapabileceklerini anlatan İrfan Aşçıoğlu “Sektörün belli başlı oyuncularını alıp onlara alan verip onların bitirmesi bence daha doğru olur. Bize böyle bir talep gelirse değerlendiririz. Devlet büyükleri derse ki ‘gelin burayı yapın’, yaparız. Ülke için elimizi taşın altına sokarız” dedi.

İKİ YENİ KONUT YATIRIMI, 3 BİN İSTİHDAM

Aşçıoğlu, Bahçeşehir’de butik bir proje, Ispartakule’de ise büyük ölçekte bir projeye imza atacaklarını kaydetti. Aşçıoğlu “Ispartakule’deki proje 550-600 bağımsız alandan oluşuyor. Göl manzaralı, balkonlu, geniş teraslı, bahçeli ve modüler sisteme sahip 1+1’den, 4+1’e kadar farklı büyüklüklerde daire tiplerinden oluşan bir proje. Projenin ön satışına 2023 yılı ilk çeyreğinde başlamayı hedefliyoruz” dedi. Bir diğer yatırımı, kentsel dönüşüm projesi olarak Bahçeşehir’de yapacaklarını söyleyen Aşçıoğlu, şöyle konuştu: Yaklaşık 200-220 konutun yer alacağı özel bir projeye başlıyoruz. Herhangi bir ticari ünite olmadan, tamamı konutlardan oluşacak bu yeni projede 2+1’den başlayan daire seçenekleri sunacağız. Projenin ön satışlarına 2023 yılı ilk çeyreğinde başlayacağız. İki projeden 5 milyar TL hasılat bekliyoruz. Gayrimenkul sektöründe yeni arzların istihdam anlamına geldiğini belirten İrfan Aşçıoğlu “Yeni projeler ile birlikte toplamda 3 bin kişilik bir istihdam sağlamış olacağız” diye konuştu. Aşçıoğlu, inşasına yaklaşık 9 ay önce başlanan Selenium Park’ın yüzde 75’inin satıldığını dile getirdi.

Sosyal konutta ilk temel 25 Ekim’de atılıyor: İlk konutların yapılacağı iller belli oldu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesinde ilk etap olan 5 bin konutun temelinin 25 Ekim’de atılacağını açıkladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ilk temellerin atılacağı 17 ilde belli oldu.

Orta gelirliye ucuz konut kampanyasında detaylar ortaya çıktı! Proje Ekim'de ilan edilecek Bakan Kurum, Ekim ayını işaret ederek orta gelirliye uygun konut projesinin müjdesini verdi. Projeye başvuru şartları ve ödeme koşullarıyla ilgili detaylar gelmeye başladı. Buna göre; peşin ödemede % 20-25'e varan indirim, peşinatın yüzde 10'a düşürülmesi, faizin % 1'in altına inmesi gündemde.