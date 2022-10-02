Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Kurumların çoğu, alım fiyatının düşük olması sebebiyle hurdalarını, özel sektöre satıyordu. Sorunu çözmek için devreye giren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, hurda alım fiyatlarına zam yaptı. Hurda malzeme ve madeni talaş alım fiyatlarına, önceki döneme göre yaklaşık yüzde 40 oranında zam yapılmasının ardından kamu kurumlarının hurdalarını özel sektöre satmasının önü kesilmiş oldu. Zammın ardından birinci sınıf demir-çelik sınıfına giren lokomotif, ray, kompresör, jeneratör, denizaltı ve diğer yüzer vasıtaların hurdalarının ton başına fiyatı 1.500 liradan 2.100 liraya çıkarıldı. En az 5 milimetre kalınlığındaki imalat artıkları ile askeri tank, zırhlı araç, iş makineleri ve traktörlerin hurdalarının ton fiyatı da aynı orandaki artışla 1.450 liradan 2.030 liraya yükseldi. En az 3 milimetre kalınlığındaki imalat artıkları ile kamyon, tır, otobüs, minibüs ve otomobillerin hurda fiyatları ise yine benzer bir artışla ton başına 1.928 liradan toplanacak. Bakır grubunda ise tel ve stok fazlası bakırların alış fiyatı, ton başına 30.000 liradan 42.000 liraya yükselirken, radyatör bakırının fiyatı ise tonda 31.500 liraya çıktı. Titanyumun ton fiyatı ise 8.400 liraya ulaştı.

KÂĞIT ATIKLARI 280 LİRADAN ALINACAK

Ayrıca, metal dışı artıkların alım fiyatları da zamlandı. Ahşap malzemelerin tonu 10 liradan 14 liraya çıkarılırken, kâğıt atıklarının alım fiyatı ise 200 liradan 280 liraya yükseldi. Atık madeni yağların piyasadan alınmasındaki ton başına tutar da 140 lira oldu.

27 ton hurda sanata dönüşüyor Farklı tekniklerden 5 sanatçının katıldığı “Artist in Residence Programı”nda (Sanatçı Misaﬁr Programı), atık malzemeler sanat eserine dönüşüyor...

Hurdalık depolar bile kıymetlendi İş yeri, dükkân ve üretim tesisi satış ve kira fiyatları bir yılda beş kat arttı. İkitelli OSB’de bin metrekarelik izbe bir dükkân 30 milyon TL’yi buldu. Kirası 150 bin lirayı gördü. Üreticiler “Türk ürünlerine talep var, müşteri çok, ancak üretecek yer bulamıyoruz. İhracat da zarar görüyor” diyor.