Türkiye Gazetesi

2008 yılında emeklilik sistemi sil baştan değişmiş ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden hesaplar birleştirilmişti. Ancak bu birleşmeye emeklilik işlemleri, emekli maaşı bağlama sistemlerinde farklılık yaşanıyordu. Kurumlar arasındaki farklılık sebebiyle bekleme süreleri uzuyor ve prim gün şartları farklılık gösteriyordu.

Örneğin; Bağ-Kur’lu bir sigortalının emeklilik şartları SSK’ya göre daha zor oluyor. Bağ-Kur'lu bir kadın sigortalı 7200 gün (20 yıl) prim biriktirdikten sonra emekli olabilirken, aynı tarihte işe giren SSK’lı bir çalışan 5750 günden emekli olma hakkı kazanıyor. Emeklilik sistemindeki bu farklılık büyük sorun oluşturuyordu.

SİSTEM DEĞİŞİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; emeklilik sistemindeki mevzuatlarla ilgili sorunlara dikkat çekmişti. Prim gün sayısındaki farklılığı eşitlemek gerektiğini dile getiren Bakan Bilgin’in sözleri sonrası gözler emeklilik sistemindeki değişimlere çevrilmişti.

SSK’lılar ile Bağ-Kurlu çalışanlar arasındaki prim gün farkının ortadan kaldırılması temel amaç olacak.

EŞİTLİK SAĞLANACAK

Sabah’tan Faruk Erdem’in aktardığı bilgilere göre; prim eşitleme işlemleri işe giriş tarihine göre değişiklik gösterecek. Üç ayrı dönem ele alınacak.

İlk tarih 9 Eylül 1999 öncesi olacak. Bu tarihten önce sigortalı olmuş bir Bağ-Kur’lu için erkeklerde 9 bin güne kadar prim şartı uygulanıyordu. Yeni getirilecek sistemde; Bağ-Kur'lular için de 5000 ile 5975 gün arasında bir prim şartı getirilmesi söz konusu olacak.

1999-2008 arası emekli olan dönemde eşitleme söz konusu olduğunda; kadın erkek ayrımı olmadan Bağ-Kur’lu kişilerin prim gün sayısı 7.000’e indirilecek.

Sigorta başlangıcı 2008 sonrası olan emeklilerde eşitleme sağlandığında; prim gün sayısı 7.200 olarak hesaplanacak.

3600 GÜNDEN EMEKLİLİK SÖZ KONUSU OLABİLECEK

8 Eylül 1999 öncesinde emekli olmuş SSK’lı kişiler 15 yıl 3.600 gün ile kısmi emekli olabiliyor. Ancak Bağ-Kur’lu sigortalılar için böyle bir şart yok. Sistem değişirse kısmi emeklilikte de eşitlik olacak ve 3600 veya 4500 günden emeklilik söz konusu olabilecek.

SON 3.5 YIL KURALI KALKACAK

Gerekli prim şartı sağlayan kişiler emekli olmadan önceki son 3.5 yıl kuralından faydalanabiliyordu. Son 7 yıllık sigortalılık süresinde hangi kurumdan fazla prim gün sayısı varsa emeklilik o kurumun şartından yapılıyordu. Ancak şartlar eşitlendiğinden dolayı son 3.5 yıl kuralı anlamsız olacak ve ortadan kalkacak.

EYT’de formül teke indi! Kademe kademe emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaş farkları ortadan kalkacak... Meclis’in açılmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi beklenen EYT düzenlemesinde son viraja girildi. Düzenleme ile milyonlarca kişi emeklilik yolu açılacak. EYT düzenlemesi şu anda çalışan kişileri de etkileyecek. Bugüne kadar Hollanda formülü, Finlandiya formülü gibi birçok formül konuşulsa da kademeli emeklilik sistemi öne çıkmaya başladı.

46-47-48 yaşında emeklilik yolu açılıyor! EYT’de tarih hesabı yapıldı! 4A,4B,4C yıl şartı düşüyor Kamuoyunda yıllardır beklenen EYT düzenlemesinde kapsam genişliyor. Prim ve yaş şartı hesabı baştan yapılıyor ve 46,47,48 yaşında emekliliğin yolu açılıyor. Aralık ayında Meclis gündemine gelmesi beklenen ve detayları merakla beklenen EYT'de sona gelindi. Yapılacak düzenlemeyle, EYT kapsamına girecek kişi sayısının artması bekleniyor. 1999 sonrası sigortası başlayan kişiler için tarihin öne çekilmesi planlanıyor. Böylelikle birçok sigortalı için erken emeklilik yolu açılacak.