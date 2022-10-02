Türkiye Gazetesi

Turkcell, sosyal hayatta da pozitif iz bırakma yaklaşımıyla yeni sezondaki sanatsal faaliyetlerinde engelli bireylerin kültürel etkinliklere erişebilmesini sağlayacak çalışmalara da ağırlık verecek. Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar, “Zorlu PSM’deki Turkcell Sahnesi ve Turkcell Platinum Sahnesi’nde Covid-19'a rağmen 2018 yılından beri 1.500’e yakın etkinlikte 1,5 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptık. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde bu yönde sosyal boyutu olan daha fazla etkinlik gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Zorlu PSM Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Dicle Karaozan ise “Zorlu Ailesi olmak üzere iş ortaklarımızın da desteğiyle Türkiye’nin kültür sanat hayatını geliştirmeyi amaç edindik. Bu bağlamda Turkcell'in desteği bizim için çok önemli” dedi. Yeni anlaşma ile Turkcell Platinum kullanıcıları Zorlu PSM’deki etkinliklerden indirimli yararlanmaya devam edecek.

Turkcell GranFondo Serisi’nin İzmir etabı sona erdi SOCAR Türkiye ana sponsorluğunda gerçekleşen Turkcell GranFondo Serisi’nin İzmir etabı sona erdi. “Sürdürülebilir Bir Dünya İçin” sloganıyla başlayan yarışa 30’dan fazla ülkeden 2 bin amatör ve profesyonel bisikletçi katıldı.

Turkcell Global Bilgi, Techno Camp ile Teknoloji Mühendisleri yetiştiriyor Dijital müşteri deneyimi merkezi Turkcell Global Bilgi’nin düzenlediği Techno Camp 2022 başladı. Bilgi teknolojileri alanında kariyer yapmak isteyen gençlere çeşitli fırsatlar sunan Techno Camp programına 5 bin 213 başvuru yapıldı.