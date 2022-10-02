Türkiye Gazetesi

Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini sağlayan, primlerini tamamlayan kişiler yaştan dolayı emekli olamıyor. 8 Eylül 1999 tarihinden önce ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış bu kişileri ilgilendiren düzenlemede son viraja girildi. EYT adı verilen düzenlemeyle milyonlarca kişiye emeklilik yolu açılacak. Ancak düzenlemede alt yaş sınırı ile ilgili belirsizlik sürüyor.

ARALIK AYI İŞARET EDİLDİ

Ekim ayının ortasında başlayacak bütçe görüşmelerinde EYT’nin detaylarının ortaya çıkması ve yasalaşmanın Aralık ayında olabileceği belirtiliyor. Asgari ücret ile birlikte EYT düzenlemesinin de Meclis gündemine geleceği tahmin ediliyor. Yasa çıktıktan sonra ilk emekli maaşlarının 2023 yılının Şubat ayında alınacağı düşünülüyor.

7200-9000 GÜN DETAYI ÖNE ÇIKTI

4447 sayılı yasa ile sigortalıların emeklilik tarihi değişmiş, kimi çalışanların 15 yıla varan emeklilik beklemesine yol açılmıştı.

Uzmanlara göre; EYT için birkaç formül öne çıkıyor. Bunlardan ağır basan formülde; kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9000 prim gününün dolması yeterli olacak. Bu formül hayata geçerse; yaş şartına bakılmaksızın 50 yaşın altında dahi emekli olmak mümkün olabilecek.

STAJ SİGORTASI GÜNDEMDE

Staj sigortasının emeklilik başlangıcı olarak sayılması için çalışmalar hız kazandı. Staj ve çıraklık sigortalarının sayılması prim hesabını da öne çekebilecek.

18 yaş altında staj yapan veya çalışan kişilerin primleri geçerli sayılıyor ve sigortasının başlangıç tarihi kabul ediliyor. Yatırılan primler de emeklilik hesabına katılıyor.

18 YAŞ ALTINI KAPSARSA...

Staj döneminde sigorta yapılsa da 18 yaşın altı emeklilik hesabında önem kazanıyor. Emeklilik tarihi hesaplanırken; prim, yaş ve yıl şartı öne çıkıyor. Kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl şartı bulunuyor. Bu hesaplama çalışanın 18 yaşın doldurduğu tarihten itibaren hesaplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu konuda çalışma yaptıklarını duyurmuştu. 18 yaş altındaki kişilerin sigorta başlangıcı EYT kapsamına alınırsa; 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan kişiler de EYT ile emekli olabilecek.

YIL VE PRİM ŞARTLARI NE OLACAK?

Ancak burada teknik bir detay öne çıkıyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta sistemine dahil olunsa bile herkesin EYT’li olması mümkün olmayacak. Prim ve yıl şartları geçerli olacak. Öne çıkan formüle göre; işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün sigortalı olarak çalışmak gerekecek. Prim günü 5000 altında kalan kişiler, primlerini tamamladıkları takdirde emekli olabilecek.

3600 günden kısmi emekli olmak için ise erkeklerde 60, kadınlarda 58 yaş şartı bulunuyor. 3600 günden emekliliğin EYT kapsamına alınıp alınmayacağı bilinmiyor.

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’nda maaş hesabı yeniden! Emeklilikte prim eşitleme geliyor! Son 3.5 yıl kuralı sil baştan! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı üzerinden emekli olan milyonlarca kişinin emeklilik işlemleri SGK sisteminde birleştirilmişti. Tek çatı altına alınmasına rağmen emeklilik sistemindeki farklılıklar bir sorun oluşturuyordu. Örneğin; aynı prim sayısına sahip ve aynı yaşta olan iki emekli arasında maaş farkı bulunuyordu. Bunun da sebebi kurum farklılığı oluyordu. Emekliler arasındaki farklar ortadan kalkacak.

EYT’de formül teke indi! Kademe kademe emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaş farkları ortadan kalkacak... Meclis’in açılmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi beklenen EYT düzenlemesinde son viraja girildi. Düzenleme ile milyonlarca kişi emeklilik yolu açılacak. EYT düzenlemesi şu anda çalışan kişileri de etkileyecek. Bugüne kadar Hollanda formülü, Finlandiya formülü gibi birçok formül konuşulsa da kademeli emeklilik sistemi öne çıkmaya başladı.